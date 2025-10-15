Kęsik: być może to będzie koniec projektu Polska 2050

Polska 2050 stoi na rozdrożu - przyznaje szczeciński polityk tej partii. Wszystkie scenariusze są teraz możliwe - uważa Piotr Kęsik.
Nie można wykluczyć żadnego scenariusza - mówił Piotr Kęsik w "Rozmowach pod krawatem".
- Być może to będzie koniec tego projektu, a być może to jest kwestia tego, kto wygra rywalizację, jeśli chodzi o przewodniczącą lub przewodniczącego i jaką przedstawi nam wizję. W którą stronę będzie kierować się Polska 2050 - mówi Kęsik.
Według ostatnich sondaży Polska 2050 znajduje się pod progiem wyborczym. Zagłosowałoby na nią około dwóch procent Polaków.
