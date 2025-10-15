Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kęsik: być może to będzie koniec projektu Polska 2050

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Piotr Kęsik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Polska 2050 stoi na rozdrożu - przyznaje szczeciński polityk tej partii. Wszystkie scenariusze są teraz możliwe - uważa Piotr Kęsik.
Piotr Kęsik
Dotychczasowy lider ugrupowania Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o powtórny wybór na to stanowisko. W tej chwili w regionalnych strukturach partii rozpoczął się cykl wyborczy. Wszystko zależy od tego, jaką wizję będzie miała nowa przewodnicząca lub nowy przewodniczący.

Nie można wykluczyć żadnego scenariusza - mówił Piotr Kęsik w "Rozmowach pod krawatem".

- Być może to będzie koniec tego projektu, a być może to jest kwestia tego, kto wygra rywalizację, jeśli chodzi o przewodniczącą lub przewodniczącego i jaką przedstawi nam wizję. W którą stronę będzie kierować się Polska 2050 - mówi Kęsik.

Według ostatnich sondaży Polska 2050 znajduje się pod progiem wyborczym. Zagłosowałoby na nią około dwóch procent Polaków.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

Szymon się wypromował i znalazł trzecią drogę. ONZ. I tylko o to chodziło. Co do samej partii - jak może się dalej nazywać Polska 2050 Szymona Hołowni, skoro Hołowni w niej nie będzie i to nie w 2050 roku a w 2025?

Najnowsze podcasty