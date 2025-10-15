Magistrat podał, ilu uczniów wypisano z edukacji zdrowotnej w Szczecinie

Blisko 70 procent uczniów nie będzie chodzić na lekcję edukacji zdrowotnej do szczecińskich szkół. Szczeciński magistrat podał oficjalne dane.

- Większość szczecińskich licealistów nie chce chodzić na dodatkowe lekcje. Rozwiązanie tego problemu jest jedno - przyznają uczniowie. - Nie. - Ja będę chodził. - Jak zachęcić? Uświadomić im, jak ważny jest zdrowy tryb życia.

- Ale ciężki temat? - dopytuje reporterka.

- Ciężki, tak. - Bo jakby konieczne, ale wiadomo, że przy masie godzin w planie kolejna dodatkowa jest jednak uciążliwa - odpowiadają licealistki.





- A gdyby to był obowiązkowy przedmiot? - dopytuje reporterka.

- Tak. Byłaby większa motywacja. Jest to konieczne, więc jakby obowiązkowość tego przedmiotu też jest trafna - odpowiada jedna z uczennic.

Nowy przedmiot w szkołach pojawił się z początkiem roku szkolnego i miał zastąpić "wychowanie do życia w rodzinie". Początkowo miał on być obowiązkowy, po czym ministerstwo edukacji zdecydowało inaczej. Rodzice i pełnoletni uczniowie na podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia mieli czas do 25 września.- Rodzice dzieci ze szkół ponadpodstawowych masowo wypisywali dzieci z przedmiotu - mówi Marta Kufel ze szczecińskiego magistratu. - Największy odsetek rezygnacji odnotowaliśmy w technikach, gdzie blisko 93 procent uczniów, tudzież ich rodziców zadecydowało o tym, że nie będzie uczęszczało na lekcję edukacji zdrowotnej. W szkołach podstawowych o rezygnacji zdecydowało 56 procent uczniów.Według danych z Urzędu Miasta, w szczecińskich szkołach z lekcji edukacji zdrowotnej wypisano ponad dwadzieścia tysięcy uczniów.