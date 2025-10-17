Lodowisko w Szczecinku jeszcze w... październiku

Pod koniec października ma ruszyć lodowisko w Szczecinku. Ślizgawka uruchomiona zostanie przy Zespole Szkół nr 1.
Jak podaje portal iszczecinek.pl, w ubiegłym roku zakończono budowę zadaszenia lodowiska.
Inwestycja kosztowała prawie milion 750 tysięcy złotych.
Ślizgawka będzie czynna do końca marca, a ceny będą takie jak w zeszłym roku: 12 złotych za godzinę dla dorosłych i 6 złotych dla dzieci i młodzieży.
