Świnoujście: tunel zamknięty przez sześć godzin

Fot. KM PSP w Świnoujściu

Tunel pod Świną będzie zamknięty nocą. To kolejny przegląd zaplanowany w październiku.

Samorząd i zarządcy drogi ostrzegają, że do końca roku tunel nocą będzie zamykany jeszcze kilka razy.



Tej nocy przeprawa tunelowa zamknięta będzie w obu kierunkach, ale możliwy będzie przejazd autobusu linii nocnej. Zmotoryzowani zaś będą mogli przeprawić się promem na przeprawie centrum. Końcówka roku dla ruchu tunelowego będzie wymagająca, bo właśnie teraz zbiegają się okresowe przeglądy techniczne i gwarancyjne.



W ciągu ostatniego tygodnia tunel nocą zamknięty był już dwa razy, a przed wyspiarzami i turystami Świnoujścia jeszcze dziewięć podobnych zamknięć. Tunel zamknięty będzie od 23 do 5 nad ranem.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski