Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Świnoujście: tunel zamknięty przez sześć godzin

Region Joanna Maraszek

Fot. KM PSP w Świnoujściu
Fot. KM PSP w Świnoujściu
Tunel pod Świną będzie zamknięty nocą. To kolejny przegląd zaplanowany w październiku.
Samorząd i zarządcy drogi ostrzegają, że do końca roku tunel nocą będzie zamykany jeszcze kilka razy.

Tej nocy przeprawa tunelowa zamknięta będzie w obu kierunkach, ale możliwy będzie przejazd autobusu linii nocnej. Zmotoryzowani zaś będą mogli przeprawić się promem na przeprawie centrum. Końcówka roku dla ruchu tunelowego będzie wymagająca, bo właśnie teraz zbiegają się okresowe przeglądy techniczne i gwarancyjne.

W ciągu ostatniego tygodnia tunel nocą zamknięty był już dwa razy, a przed wyspiarzami i turystami Świnoujścia jeszcze dziewięć podobnych zamknięć. Tunel zamknięty będzie od 23 do 5 nad ranem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 49818 razy)
  2. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od wczoraj oglądane 4720 razy)
  3. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od 14 października oglądane 3719 razy)
  4. Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli
    (od 13 października oglądane 2978 razy)
  5. Strefa Dobrych Myśli w Szczecinie. Nowe miejsce wsparcia i inspiracji
    (od 11 października oglądane 2926 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autreklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestuje w medycynę nuklearną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Zadworny
W całej Polsce trwa bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]
Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty