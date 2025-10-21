Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Śmierć dziecka w kołobrzeskim klubie opieki. Kolejne ustalenia prokuratury

Region Przemysław Polanin

Miejsce zdarzenia w budynku przy ul. Bajkowej w Kołobrzegu. Nie żyje półtoraroczna dziewczynka, którą rodzice zostawili u dziennych opiekunów. PAP/Piotr Kowala
Kolejne ustalenia prokuratury w sprawie tragedii w jednym z klubów opieki nad dziećmi w Kołobrzegu. W poniedziałek zmarła tam 15-miesięczna dziewczynka.
Według pierwszych ustaleń prywatna placówka miała wszystkie zezwolenia do opieki nad dziećmi. Jak mówi Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, śledczy stwierdzili jednak, że w dniu tragedii w klubie opieki przebywało dwukrotnie więcej dzieci niż powinno.

- Zezwolenie na opiekę było nad piątką dzieci, w dniu zdarzenia było ich tam 12. To było tłumaczenie, że faktycznie tych dzieci zawsze była piątka, zgodnie z zezwoleniem, ale tego dnia była organizowana jakaś impreza dla dzieci, stąd były zaproszone inne dzieci - poinformowała.

Przyczyny śmierci dziewczynki ma wyjaśnić sekcja zwłok, którą zaplanowano na czwartek. Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Nikt z opiekunów nie został jednak zatrzymany i nikt nie usłyszał zarzutów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

