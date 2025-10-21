Śmierć dziecka w kołobrzeskim klubie opieki. Kolejne ustalenia prokuratury

Kolejne ustalenia prokuratury w sprawie tragedii w jednym z klubów opieki nad dziećmi w Kołobrzegu. W poniedziałek zmarła tam 15-miesięczna dziewczynka.

Według pierwszych ustaleń prywatna placówka miała wszystkie zezwolenia do opieki nad dziećmi. Jak mówi Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, śledczy stwierdzili jednak, że w dniu tragedii w klubie opieki przebywało dwukrotnie więcej dzieci niż powinno.- Zezwolenie na opiekę było nad piątką dzieci, w dniu zdarzenia było ich tam 12. To było tłumaczenie, że faktycznie tych dzieci zawsze była piątka, zgodnie z zezwoleniem, ale tego dnia była organizowana jakaś impreza dla dzieci, stąd były zaproszone inne dzieci - poinformowała.Przyczyny śmierci dziewczynki ma wyjaśnić sekcja zwłok, którą zaplanowano na czwartek. Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.Nikt z opiekunów nie został jednak zatrzymany i nikt nie usłyszał zarzutów.