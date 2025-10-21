Teatr Lalek Pleciuga będzie rozbudowany [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zabawki przypominające olbrzymie rośliny, siłownia dla dorosłych, podziemny magazyn i scena letnia powstanie przy Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie. Teren placu zabaw od strony ulicy Niedziałkowskiego, został zagrodzony i rozpoczęły się tam prace budowlane.

- Budowa podzielona jest na trzy etapy - mówi zastępca dyrektora Teatru Pleciuga Anna Wolska. - Pierwszy etap polega na demontażu istniejącego placu zabaw oraz budowie magazynu podziemnego i zespoleniu go z istniejącym budynkiem teatru. Następnie będziemy realizować interaktywny plac zabaw inspirowany magicznym ogrodem Alicji w Krainie Czarów.



- Nowa inwestycja ma odmienić przestrzeń i zapewnić nowe możliwości artystyczne placówki - dodaje dyrektor Teatru Lalek Pleciuga Tomasz Lewandowski. - Teatr Lalek Pleciuga ewoluuje. Doczekamy się pięknego placu zabaw, magazynu przy Teatrze Lalek Pleciuga, który jest nam bardzo potrzebny w kontekście, i rozwojowym, i również artystycznym.



Termin zakończenia prac to 2027 rok. Szacunkowy koszt inwestycji to blisko 4 i pół miliona złotych. Część środków będzie pochodziło z Budżetu Obywatelskiego.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski