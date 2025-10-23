Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ekspert: należy odbudować kompetencje do budowy większych jednostek w Szczecinie

Region Piotr Tolko

Stocznia Wulkan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Stocznia Wulkan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dr Andrzej Montwiłł w "Rozmowach pod krawatem" powiedział, że Stocznia Wulkan może stać się wiodącą firmą w branży stoczniowej. Najważniejsze jednak, że doszło do kooperacji wielu firm w projekcie budowy statku na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Andrzej Montwiłł

Andrzej Montwiłł

Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Zdolność kooperacji, mamy do tego prostującą swoje funkcjonowanie Stocznię Wulkan. Zadziało się co się zadziało, czyli zbudowanie pierwszego od bardzo dawna pod klucz statku dla Urzędu Morskiego - mówił prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Zdaniem eksperta - w Szczecinie należy odbudować kompetencje do budowy większych jednostek, z drugiej strony - z budową mniejszych, ale bardziej specjalistycznych statków nasze firmy z branży są w stanie sobie poradzić bardzo dobrze.

Prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego odniósł się także do decyzji firmy Vestas, która ogłosiła, że zawiesza budowę swojej fabryki na terenie Skolwina. Firma Vestas osiągnęła swój cel biznesowy. Światowe koncerny muszą weryfikować swoje plany z powodu chwilowych zmian na rynku - powiedział.

Zdaniem eksperta, rozwój branży OZE będzie trwał nadal, a ten rok jest pierwszym w historii, gdy na świecie wytworzono więcej energii z odnawialnych źródeł niż z elektrowni konwencjonalnych.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjął Marcin Biskupski, wiceprezydent Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Król
Dr Andrzej Montwiłł w "Rozmowach pod krawatem" powiedział, że Stocznia Wulkan może stać się wiodącą firmą w branży stoczniowej.

