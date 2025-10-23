Ekspert: należy odbudować kompetencje do budowy większych jednostek w Szczecinie

- Zdolność kooperacji, mamy do tego prostującą swoje funkcjonowanie Stocznię Wulkan. Zadziało się co się zadziało, czyli zbudowanie pierwszego od bardzo dawna pod klucz statku dla Urzędu Morskiego - mówił prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.



Zdaniem eksperta - w Szczecinie należy odbudować kompetencje do budowy większych jednostek, z drugiej strony - z budową mniejszych, ale bardziej specjalistycznych statków nasze firmy z branży są w stanie sobie poradzić bardzo dobrze.

Prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego odniósł się także do decyzji firmy Vestas, która ogłosiła, że zawiesza budowę swojej fabryki na terenie Skolwina. Firma Vestas osiągnęła swój cel biznesowy. Światowe koncerny muszą weryfikować swoje plany z powodu chwilowych zmian na rynku - powiedział.





Zdaniem eksperta, rozwój branży OZE będzie trwał nadal, a ten rok jest pierwszym w historii, gdy na świecie wytworzono więcej energii z odnawialnych źródeł niż z elektrowni konwencjonalnych.