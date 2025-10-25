Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecinianie i turyści mogą od soboty korzystać z odbudowanego skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Przez cały weekend na odwiedzających czekają atrakcje m.in. zwiedzanie wyremontowanych sal zamkowych, zajęcia twórcze dla najmłodszych oraz pokazy i parady - mówi Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich. - Będzie szkicowanie zamku pod wodzą uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego w Szczecinie. Każdego zapraszamy. Każdego, kto jest już doświadczonym artystą, ale też tego, kto może pierwszy raz chce spróbować właśnie takiej działalności artystycznej.A zwiedzających przybywa z godziny na godzinę. - Wydaje mi się, że będzie jeszcze piękniej niż było. Na pewno było świetnie, ale projektanci coś wymyślili, żeby było jeszcze piękniej. Może jakieś ciekawostki z historii Szczecina będą przedstawione. Nie wiem, zobaczymy. - Ja jestem tutaj, można powiedzieć, przez żonę, żeby ten weekend sobie z dziećmi umilić. Ale na razie jest bardzo miło, bardzo przyjemnie. - Chcieliśmy zobaczyć, jak zostało wykończone, wyremontowane i jesteśmy ciekawi, bo też nigdy tutaj nie byliśmy, a trochę się historią interesujemy, więc myślę, że to jest na pewno jakieś ciekawe przeżycie - mówili zwiedzający.Historyczna siedziba dynastii Gryfitów została zbudowana w XIV wieku. Swój renesansowy wygląd zawdzięcza przebudowie w latach 1573-1582. Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich po katastrofie budowlanej z 2017 roku trwała od trzech lat i kosztowała ponad 100 milionów złotych.