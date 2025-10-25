Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczecinianie i turyści mogą od soboty korzystać z odbudowanego skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich.
Otwarcie skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich. Atrakcje dla mieszkańców

Otwarcie skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich. Atrakcje dla mieszkańców

Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Przez cały weekend na odwiedzających czekają atrakcje m.in. zwiedzanie wyremontowanych sal zamkowych, zajęcia twórcze dla najmłodszych oraz pokazy i parady - mówi Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich. - Będzie szkicowanie zamku pod wodzą uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego w Szczecinie. Każdego zapraszamy. Każdego, kto jest już doświadczonym artystą, ale też tego, kto może pierwszy raz chce spróbować właśnie takiej działalności artystycznej.

A zwiedzających przybywa z godziny na godzinę. - Wydaje mi się, że będzie jeszcze piękniej niż było. Na pewno było świetnie, ale projektanci coś wymyślili, żeby było jeszcze piękniej. Może jakieś ciekawostki z historii Szczecina będą przedstawione. Nie wiem, zobaczymy. - Ja jestem tutaj, można powiedzieć, przez żonę, żeby ten weekend sobie z dziećmi umilić. Ale na razie jest bardzo miło, bardzo przyjemnie. - Chcieliśmy zobaczyć, jak zostało wykończone, wyremontowane i jesteśmy ciekawi, bo też nigdy tutaj nie byliśmy, a trochę się historią interesujemy, więc myślę, że to jest na pewno jakieś ciekawe przeżycie - mówili zwiedzający.

Historyczna siedziba dynastii Gryfitów została zbudowana w XIV wieku. Swój renesansowy wygląd zawdzięcza przebudowie w latach 1573-1582. Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich po katastrofie budowlanej z 2017 roku trwała od trzech lat i kosztowała ponad 100 milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Przez cały weekend na odwiedzających czekają atrakcje m.in. zwiedzanie wyremontowanych sal zamkowych, zajęcia twórcze dla najmłodszych oraz pokazy i parady - mówi Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich.
A zwiedzających przybywa z godziny na godzinę.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27660 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17483 razy)
  3. Tragedia w Kołobrzegu. W żłobku zmarło dziecko
    (od 20 października oglądane 4262 razy)
  4. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
    (od 20 października oglądane 4175 razy)
  5. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4023 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Econverse CUP 2025 na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie trwają ME w karate. Medal dla zawodniczki z Bushikanu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Biskupski

Najnowsze podcasty