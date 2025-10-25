Szczeciński dziennikarz z nagrodą za książkę o katastrofie Heweliusza

Szczeciński dziennikarz zwycięzcą Kryształowej Karty Polskiego Reportażu.

Nagroda Radia Lublin trafiła do Adama Zadwornego z Gazety Wyborczej, za książkę "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku ".- Bardzo cieszę się z tej nagrody, choć się jej nie spodziewałem, tym bardziej, że konkurencja w tym roku była duża - mówi Zadworny. - Szczególnie w Lublinie, czyli tak bardzo daleko od morza. Moja książka rezonuje bardzo na wybrzeżu, gdzie tragedia Heweliusza jest taką niezabliźnioną raną w tysiącach marynarskich rodzin do dzisiaj, ponieważ ta trauma nigdy nie została przepracowana z tego powodu, że Heweliusz zatonął w morzu kłamstw, jak powiedział jeden z bohaterów mojej książki.Kryształowa Karta to nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie polskiego reportażu.