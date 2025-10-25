Diety NFZ. Sprawdzone przepisy podane w nowy sposób

Fot. pixabay.com / Pharaoh_EZYPT (CC0 domena publiczna)

Prawie co trzeci dorosły mieszkaniec naszego regionu - który był w tym roku u swojego lekarza rodzinnego - był otyły.





- Na portalu jest 19 planów żywieniowych, kilkanaście tysięcy prostych i zdrowych przepisów opracowanych przez dietetyków. Między innymi jest opracowany plan żywieniowy dla osób z nadwagą i otyłością. Posiłki w tej diecie dostarczają wszystkich niezbędnych składników odżywczych przy obniżonej kaloryczności - dodaje Olszewska.



- Warto zajrzeć również do



Nadwaga i otyłość są przyczyną wielu problemów zdrowotnych, często trudnych do leczenia, uciążliwych dla pacjentów, a także kosztownych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas Na stronie internetowej "Diety NFZ" , można bezpłatnie ułożyć plan żywieniowy i kontrolować postępy utraty wagi - mówi Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.- Na portalu jest 19 planów żywieniowych, kilkanaście tysięcy prostych i zdrowych przepisów opracowanych przez dietetyków. Między innymi jest opracowany plan żywieniowy dla osób z nadwagą i otyłością. Posiłki w tej diecie dostarczają wszystkich niezbędnych składników odżywczych przy obniżonej kaloryczności - dodaje Olszewska.- Warto zajrzeć również do Centrum Dietetycznego Online - podkreśla Olszewska: - Czyli bezpłatnej poradni internetowej umożliwiającej konsultacje z dietetykami i psychodietetykami.Nadwaga i otyłość są przyczyną wielu problemów zdrowotnych, często trudnych do leczenia, uciążliwych dla pacjentów, a także kosztownych.