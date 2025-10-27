Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Jedna osoba na pierwszym roku w seminarium duchownym w Szczecinie

Region Piotr Kołodziejski

Kleryk Maciej Poterek (na zdj. z lewej) i prefekt seminarium ks. Daniel Majchrzak. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]
Jeden kleryk rozpoczął studia na pierwszym roku w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Formacja kandydata na księdza trwa sześć lat.
Jak mówią seminaryjni wychowawcy, liczby przychodzących do seminarium utrzymują się na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych, ale jest ich mniej niż np. 10 lub 15 lat temu.

Maciej Poterek, kleryk roku przyznaje, że decyzja o wstąpieniu do seminarium wiązała się z wielkim wyzwaniem i emocjami.

- Kościół ma dużo wyzwań w dzisiejszym świecie. Głoszenie słowa i sprawowanie Eucharystii, pomoc biednym. Mamy wiarę w Pana Boga, że Pan Bóg nam w tym pomoże - podkreśla kleryk.

Rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego ks., Zbigniew Woźniak w Szczecinie mówi, że młodzi stają dziś przed różnymi wyzwaniami.

- Jest to pewne zmaganie się nie tylko ze sobą, ale z takim światowym trendem, który raczej sprawy duchowe odsuwa na margines życia, na rzecz priorytetu rzeczy materialnych, doczesnych. Pewnie też jakiś ogólny trend ataku na Kościół. Nie bez winy jesteśmy jako duchowni - mówi ks. Woźniak.

W szczecińskim seminarium do kapłaństwa w sumie przygotowuje się 12 kandydatów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Piotra Kołodziejskiego [Radio Szczecin]

