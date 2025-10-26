Festiwal "Zrobione w Szczecinie" na Bazarze Smakoszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Słodycze, torby, kosmetyki, a nawet gry planszowe - wszystko związane ze Szczecinem. Te lokalne produkty można w niedzielę podziwiać i kupować na Festiwalu „Zrobione w Szczecinie”. To doskonała okazja, by poznać ich twórców.

Michał Chaszkowski-Jakubów ze Stowarzyszenia Szczeciński Bazar Smakoszy zaprasza wszystkich na OFF Marinę. - Znajdziemy tutaj, oprócz cotygodniowej oferty Szczecińskiego Bazaru Smakoszy, wszystko to, co najlepszego ma Szczecin - zapewnia.





- Mamy gry planszowe, mamy gry karciane, oczywiście związane ze Szczecinem, dziejące się w Szczecinie. - Skórzane rzeczy wykonane z naturalnej skóry bydlęcej, wszystko jest ręcznie szyte, też w większości ręcznie farbowane. - Wyjątkowe są herbaty szczecińskie, czyli herbaty opowiadające o Szczecinie, za które dostałam nagrodę "Zrobione w Szczecinie". - Najlepszy balsam, miód i tonik, cukier. Tworzymy nasze produkty lokalnie w Szczecinie, tutaj sprzedajemy też produkty, mamy swój magazyn, mamy swój sklep stacjonarny i stąd jest wysyłka na całą Polskę i nawet za granicę. - Mamy bajaderki, mamy muffinki, kawka. U nas wszystko dzisiaj jest gratis, także zapraszamy na ciasteczko, kawkę. Do zobaczenia, mam nadzieję - mówią wystawcy.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Marka „Zrobione w Szczecinie” od 2018 roku wyróżnia lokalne firmy i instytucje, które budują pozytywny wizerunek miasta.Festiwal w OFF Marinie przy ul. Chmielewskiego 18 potrwa do godziny 14.