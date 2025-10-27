Stypendium dla studentów pielęgniarstwa

Studenci pielęgniarstwa mogą się ubiegać o marszałkowskie stypendium. W kolejnym naborze wnioski będą przyjmowane do piątku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W tym roku akademickim wsparcie mogą otrzymać studenci, którzy mieszkają w Zachodniopomorskiem, są na trzecim roku studiów pielęgniarskich pierwszego stopnia i kształcą się w szkole wyższej z siedzibą na Pomorzu Zachodnim, a dodatkowo nie powtarzali roku i nie mieli wcześniej umowy o stypendium pielęgniarskie.Głównym kryterium przyznania grantu będzie średnia ocen uzyskana w poprzednim roku akademickim. Stypendium wyniesie 1,5 tys. zł brutto miesięcznie.