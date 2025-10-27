"Każda osoba, która w takiej placówce przebywa, musi mieć zapewnione bezpieczeństwo" - narada kuratorów [ZDJĘCIA]

W Szczecinie zakończyła się narada kuratorów oświaty poświęcona bezpieczeństwu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Każda osoba, która w takiej placówce przebywa, musi mieć zapewnione bezpieczeństwo - mówiła Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. - Współpracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie potencjalnych zmian w przepisach, które regulują życie młodych osób, które muszą na co dzień walczyć z wieloma demonami.Podczas wizyty w MOW w Trzebieży zaprezentowane zostało narzędzie do badania poziomu bezpieczeństwa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. - Opracował je zespół badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego - tłumaczył Paweł Palczyński, Zachodniopomorski Kurator Oświaty.- To są po prostu ankiety badawcze, które są standaryzowane. Przy odpowiednim przeszkoleniu pracowników można uzyskać bardzo wiarygodne wyniki badań. Badamy przede wszystkim, jakie jest poczucie bezpieczeństwa w tym ośrodku. Jak się młody człowiek czuje w tym ośrodku? Czy czuje się zagrożony?Przy pomocy tego narzędzia zostały przebadane wszystkie młodzieżowe ośrodki wychowawcze w województwie.