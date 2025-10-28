Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Za i przeciw Parkiem Narodowym w "RSnW"

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zwolennicy powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry argumentują, że pomoże on w chronieniu unikatowego ekosystemu Międzyodrza - przeciwnicy wskazują na zagrożenie i ograniczenia dla lokalnego rybołówstwa i transportu rzecznego.
Radni Gryfina przyjęli uchwałę przeciwko utworzeniu na terenie gminy Parku. Po ich decyzji planowany obszar parku zmniejszy się z 6 tys. do niecałych 4 tys. hektarów.

- Jestem zawiedziony i to jest porażka mieszkańców Gryfina, którzy mogli dołączyć do tego projektu - powiedział w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. - Ale pamiętajmy, że projekt nadal jest i pan prezydent może podpisać ten projekt w każdym momencie bez udziału Gryfina. Pamiętajmy też, że to jest inicjatywa nie pani Hennig-Kloski, nie wojewody Rudawskiego. To jest inicjatywa mieszkańców.

- Ja zagłosowałam przeciwko powstaniu parku i sugerowałam się opinią mieszkańców - stwierdziła Magdalena Chmura, niezrzeszona radna Rady Miejskiej w Gryfinie. - Turystyka nie zastąpi zakładu, nie zapełni miejsc pracy, tak jak robiła to dotychczas Dolna Odra i doskonale wszyscy wiemy, jak ciężko będzie pozyskać nowego inwestora na te tereny, które by sąsiadowały z Parkiem Narodowym.

Ustawa powołująca park została skierowana do Kancelarii Prezydenta. Teraz czeka na jego podpis lub weto.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
