Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Związany ze Szczecinem b. wiceszef KOWR komentuje sprawę sprzedaży gruntów pod CPK

Region Krzysztof Cichocki

Edward Kosmal i Jan Białkowski w studiu PR Szczecin
Edward Kosmal i Jan Białkowski w studiu PR Szczecin
"Nie ma żadnej afery" - tak sprawę sprzedaży gruntu pod Centralny Port Komunikacyjny komentuje były zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jeden z inicjatorów protestów zachodniopomorskich rolników w obronie polskiej ziemi sprzed ponad dekady.
Autor artykułu o działce CPK: będzie jeszcze parę zwrotów akcji

Autor artykułu o działce CPK: będzie jeszcze parę zwrotów akcji

Jest śledztwo w sprawie sprzedaży działki pod CPK. Posłowie zawieszeni
Senacka komisja nie zgłosiła poprawek do nowelizacji ustawy o CPK
Jan Białkowski odniósł się do artykułu Wirtualnej Polski dotyczącego sprzedaży 160 hektarów ziemi wiceprezesowi prywatnej firmy mimo sprzeciwu władz CPK.

Jak podano w tekście, jako zastępca dyrektora KOWR skierował do ministerstwa rolnictwa wniosek o zgodę na sprzedaż działki.

W chwili kiedy podejmowaliśmy decyzję o skierowaniu wniosku do ministra rolnictwa, jako KOWR nie mieliśmy pojęcia, co CPK planuje na tej działce - podkreśla Białkowski.

- Myśleliśmy, że to jest normalna działka przekazywana, tak jak inne działki, z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa po to, żeby CPK mogła zaoferować te grunty rolnikom wysiedlanym z innych obszarów potrzebnych pod lotnisko. To, że tam miała być linia czy inne obiekty związane z infrastrukturą; my nie mieliśmy o tym wtedy zielonego pojęcia - powiedział.

Państwo niczego nie straciło, są to cały czas grunty rolne - dodaje Białkowski

- Póki co, to tych strat nie ma. Wręcz przeciwnie, grunty są użytkowane rolniczo, wykorzystywane przez firmę Dawtona. Moim zdaniem, nie ma żadnej afery. Ona byłaby, gdyby rzeczywiście nastąpiła zmiana przeznaczenia tych gruntów, a KOWR nie skorzystał z prawa odkupu - dodał.

Jak podała Wirtualna Polska działkę sprzedano za prawie 23 mln złotych. Według portalu, wkrótce może być warta nawet 400 mln zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Myśleliśmy, że to jest normalna działka przekazywana, tak jak inne działki, z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa po to, żeby CPK mogła zaoferować te grunty rolnikom wysiedlanym z innych obszarów potrzebnych pod lotnisko. To, że tam miała być linia czy inne obiekty związane z infrastrukturą; my nie mieliśmy o tym wtedy zielonego pojęcia - powiedział.
- Póki co, to tych strat nie ma. Wręcz przeciwnie, grunty są użytkowane rolniczo, wykorzystywane przez firmę Dawtona. Moim zdaniem, nie ma żadnej afery. Ona byłaby, gdyby rzeczywiście nastąpiła zmiana przeznaczenia tych gruntów, a KOWR nie skorzystał z prawa odkupu - dodał.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27871 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5145 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3539 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3416 razy)
  5. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od wczoraj oglądane 3162 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty