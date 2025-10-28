Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Kleszcze ciągle aktywne i groźne. Wzrost zachorowań na boreliozę

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Catkin (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Catkin (CC0 domena publiczna)
- Zamiast wysypu grzybów jest wysyp kleszczy - mówią ci, którzy odwiedzają zachodniopomorskie lasy. Jednak te pajęczaki można spotkać także w parkach miejskich czy ogrodach.
Warto na nie uważać, bo najnowszy raport Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB wskazuje, że tylko w tym roku (do 15 października) zdiagnozowano ponad 40 tys. przypadków boreliozy. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich ponad 24 tys.

W naszym regionie odnotowaliśmy 45-procentowy wzrost przypadków - potwierdziła Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

- Od początku roku do połowy października tego roku odnotowaliśmy 1323 przypadki, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 911 - powiedziała.

Warto zadbać o kleszczową prewencję, bo borelioza nazywana jest mistrzynią kamuflażu. Jej objawy są bardzo niespecyficzne.

- Pierwszym objawem jest rumień wędrujący, czyli zmiana rumieniowa, tak pojawia się w miejscu ukłucia przez kleszcza - wskazała prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

By z takimi konsekwencjami się nie zmagać, należy dobrze przygotować się do spędzania czasu na łonie natury.

Lekarze zalecają, by stosować repelenty, czyli preparaty, które pomogą nam odstraszyć kleszcze. Bardzo istotne jest również to, aby po powrocie np. ze spaceru dokładnie obejrzeć ciało. Zwłaszcza pachwiny, zgięcia kolan, pachy i kark.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27871 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5145 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3539 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3416 razy)
  5. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od wczoraj oglądane 3162 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty