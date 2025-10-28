Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Chciał zainwestować. Nieomal stracił 90 tys. złotych

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Na gorącym uczynku zatrzymali oszusta policjanci z Kołobrzegu. Mężczyzna wpadł, gdy odbierał dużą kwotę pieniędzy od swojej ofiary.
54-latek odpowie za próbę wyłudzenia 90 tysięcy złotych. Jego ofiarą miał paść 70-letni kołobrzeżanin, który zainteresował się w internecie ofertą inwestycji w kryptowaluty. Wypełnił formularz kontaktowy i wówczas odezwali się do niego oszuści, którzy namówili go do przekazania dużej sumy gotówki kurierowi.

Gdy mężczyzna pojawił się na miejscu, by odebrać pieniądze, czekali już na niego policjanci. 54-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, decyzją sądu trafił do aresztu, a grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

