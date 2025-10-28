Tramwaj w poślizgu. Ale jest na to sposób...

W ostatnich dniach doszło do trzech wypadków z udziałem samochodów i tramwajów. Jesienna pogoda i wilgoć potrafią sprawić, że tramwaj wpadnie w poślizg. Dlatego ogromnym udogodnieniem dla motorniczych szczecińskich tramwajów są piasecznice.

Tramwaj wypełniony pasażerami potrafi ważyć nawet 50 ton.





Tramwaje Szczecińskie apelują o szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez torowisko tramwajowe – nie wchodzimy przed nadjeżdżający tramwaj, patrzmy przed siebie i podczas jazdy trzymajmy się mocno poręczy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

To małe, niepozorne urządzenia, a potrafią zdziałać cuda – przyznają motornicze.- Piasecznica to jest urządzenie, które bardzo nam pomaga, bo podczas poślizgu zmniejszatarcie kół o szynę. - Jest teraz jesień, jest bardzo śliska szyna, też są bardzo częste opady deszczu, lecące liście, czyli taki piach ma bardzo duże znaczenie przy hamowaniu. Bez piachu o wiele, wiele dłuższe - mówiły.Po szczecińskich torowiskach jeździ 200 tramwajów. Zdecydowana większość z nich posiada piasecznice. Jednak jest garstka pojazdów, które są pozbawione tego udogodnienia. To utrudnia pracę w trudnych warunkach atmosferycznych.- Powiem szczerze, że nie jest to nic przyjemnego wpadać w poślizg. Gdy tramwaj nie posiada piasecznic droga hamowania jest znacznie dłuższa. Wtedy liczą się umiejętności motorniczego - podkreśla jedna z nich.