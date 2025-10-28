Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Tramwaj w poślizgu. Ale jest na to sposób...

Region Antoni Stefański

W ostatnich dniach doszło do trzech wypadków z udziałem samochodów i tramwajów. źródło: Suszą! Szczecin - www.facebook.com/groups/
W ostatnich dniach doszło do trzech wypadków z udziałem samochodów i tramwajów. Jesienna pogoda i wilgoć potrafią sprawić, że tramwaj wpadnie w poślizg. Dlatego ogromnym udogodnieniem dla motorniczych szczecińskich tramwajów są piasecznice.
Kolizja na Mickiewicza. Tramwaje jeździły objazdem

To małe, niepozorne urządzenia, a potrafią zdziałać cuda – przyznają motornicze.

- Piasecznica to jest urządzenie, które bardzo nam pomaga, bo podczas poślizgu zmniejsza
tarcie kół o szynę. - Jest teraz jesień, jest bardzo śliska szyna, też są bardzo częste opady deszczu, lecące liście, czyli taki piach ma bardzo duże znaczenie przy hamowaniu. Bez piachu o wiele, wiele dłuższe - mówiły.

Po szczecińskich torowiskach jeździ 200 tramwajów. Zdecydowana większość z nich posiada piasecznice. Jednak jest garstka pojazdów, które są pozbawione tego udogodnienia. To utrudnia pracę w trudnych warunkach atmosferycznych.

- Powiem szczerze, że nie jest to nic przyjemnego wpadać w poślizg. Gdy tramwaj nie posiada piasecznic droga hamowania jest znacznie dłuższa. Wtedy liczą się umiejętności motorniczego - podkreśla jedna z nich.

Tramwaj wypełniony pasażerami potrafi ważyć nawet 50 ton.

Tramwaje Szczecińskie apelują o szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez torowisko tramwajowe – nie wchodzimy przed nadjeżdżający tramwaj, patrzmy przed siebie i podczas jazdy trzymajmy się mocno poręczy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
