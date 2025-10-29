Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Gwałtownie rośnie liczba chorób odkleszczowych

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Catkin (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Catkin (CC0 domena publiczna)
W Polsce notowany jest obecnie nie tylko wysyp kleszczy, ale także chorób odkleszczowych.
- Po każdym wyjściu do lasu czy parku sprawdzam, czy z wyprawy nie przyniosłam nieproszonego gościa - przyznaje nasza redakcyjna koleżanka Kamila Kozioł, która z boreliozą zmaga się od dwóch lat.

- Po tym jak wyjęłam kleszcza, przez kilka dni z rzędu utrzymywał się na mojej nodze rumień, który po prostu powiększał się, w związku z czym zadzwoniłam do lekarza rodzinnego, poinformowałam go o tej sytuacji, dostałam wtedy antybiotyk - dodaje Kozioł.

Najnowszy raport Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru wskazuje, że tylko w tym roku zdiagnozowano ponad 40 tys. przypadków boreliozy.

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich ponad 24 tys.

- W Zachodniopomorskiem odnotowaliśmy 45 proc. wzrost przypadków boreliozy - informuje Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

- Od początku roku do połowy października tego roku odnotowaliśmy 1323 przypadki, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 911 - podkreśla Kapłan.

By z konsekwencjami choroby się nie zmagać, należy dobrze się przygotować do spędzania czasu na łonie natury.

Lekarze zalecają, by stosować repelenty i oglądać ciało po powrocie np. ze spaceru. Zwłaszcza pachwiny, zgięcia kolan, pachy i kark.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najnowsze podcasty