Trzykrotnie przekroczył prędkość i stracił prawo jazdy

20-latek z powiatu sławieńskiego prawie trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Teraz słono zapłaci za swoją szarżę.
Mężczyzna, jechał BMW 142 kilometry na godzinę, w miejscu gdzie obowiązywało 50 km/h.
Mundurowi ukarali go mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto zostało dopisane 15 punktów karnych. Mężczyzna stracił też prawo jazdy na 3 miesiące.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Mundurowi ukarali go mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto zostało dopisane 15 punktów karnych. Mężczyzna stracił też prawo jazdy na 3 miesiące.
Autorka edycji: Joanna Chajdas