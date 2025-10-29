Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Trzykrotnie przekroczył prędkość i stracił prawo jazdy

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
20-latek z powiatu sławieńskiego prawie trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Teraz słono zapłaci za swoją szarżę.
Mężczyzna, jechał BMW 142 kilometry na godzinę, w miejscu gdzie obowiązywało 50 km/h.

Mundurowi ukarali go mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto zostało dopisane 15 punktów karnych. Mężczyzna stracił też prawo jazdy na 3 miesiące.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

