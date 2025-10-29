Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kiedy pojawią się miejskie kontenery na tekstylia? Raczej nieprędko

Region Julia Nowicka

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie ma na razie widoków na to, by w Szczecinie pojawiły się miejskie kontenery na tekstylia.
Magistrat przeprowadził rozeznanie w sprawie postawienia pojemników na zużytą odzież. To w związku z obowiązującą od tego roku segregacją tekstyliów.

Jak mówi Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta, zapytania ofertowe zostały wysłane do ośmiu firm zajmujących się wywozem odpadów. Żadna z nich nie była zainteresowana odbiorem tekstyliów.

- Jest to trudny temat, wiele gmin szuka rozwiązań. Na pewno tutaj problemem jest brak instalacji, które tym odbiorem i przetwarzaniem tych tekstyliów na terenie kraju się zajmują - mówi Łątka.

Rzeczniczka dodaje, że segregacji podlegają głównie tekstylia nadające się do ponownego użycia.

- Jeśli mówimy o takich naprawdę zużytych ubraniach, zniszczonych, brudnych, to tutaj takie pojedyncze sztuki, jak najbardziej mogą wciąż trafiać do odpadów zmieszanych - mówi Paulina Łątka.

W Szczecinie segregacją tekstyliów zajmują się Ekoporty. W pierwszej połowie tego roku do punktów trafiło więcej tekstyliów niż w całym roku 2024.

Edycja tekstu: Michał Król
