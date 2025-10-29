Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Ruszają przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego

Region Anna Pałamar

Jarmark Bożonarodzeniowy 2024. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
14-metrowy drewniany wiatrak, spotkania ze świętym Mikołajem i kilkadziesiąt domków - choć jesteśmy jeszcze przed Dniem Wszystkich Świętych to w Szczecinie już rozpoczęły się intensywne przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Za kilka tygodni centrum Szczecina zapełni się drewnianymi domkami wypełnionymi rękodziełem i smakołykami.

- Spotkamy się na al. Kwiatowej, na pl. Lotników i na pl. Adamowicza. Tam rozlokowane będą drewniane, bożonarodzeniowe domki, w których wystawcy będą proponować mieszkańcom, jak i turystom, swoje wyroby - zapowiada Maciej Homis z Żeglugi Szczecińskiej.

Chętni wystawcy mogą się jeszcze zgłaszać.

- Jesteśmy na etapie przyjmowania zgłoszeń od zainteresowanych wystawców. Szykujemy też niespodzianki w programie wydarzenia. Na placu Lotników oczywiście stanie też bożonarodzeniowy wiatrak, który jest bardzo charakterystyczną ozdobą - dodaje Homis.

Jarmark rozpocznie się za niecały miesiąc - 28 listopada i potrwa do 21 grudnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze podcasty