Ruszają przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego

Jarmark Bożonarodzeniowy 2024. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

14-metrowy drewniany wiatrak, spotkania ze świętym Mikołajem i kilkadziesiąt domków - choć jesteśmy jeszcze przed Dniem Wszystkich Świętych to w Szczecinie już rozpoczęły się intensywne przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Za kilka tygodni centrum Szczecina zapełni się drewnianymi domkami wypełnionymi rękodziełem i smakołykami.



- Spotkamy się na al. Kwiatowej, na pl. Lotników i na pl. Adamowicza. Tam rozlokowane będą drewniane, bożonarodzeniowe domki, w których wystawcy będą proponować mieszkańcom, jak i turystom, swoje wyroby - zapowiada Maciej Homis z Żeglugi Szczecińskiej.



Chętni wystawcy mogą się jeszcze zgłaszać.



- Jesteśmy na etapie przyjmowania zgłoszeń od zainteresowanych wystawców. Szykujemy też niespodzianki w programie wydarzenia. Na placu Lotników oczywiście stanie też bożonarodzeniowy wiatrak, który jest bardzo charakterystyczną ozdobą - dodaje Homis.



Jarmark rozpocznie się za niecały miesiąc - 28 listopada i potrwa do 21 grudnia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna