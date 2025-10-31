Bal Wszystkich Świętych na Pogodnie [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Zabawa, konkursy, ale też edukacja - kilkadziesiąt dzieci przebranych za świętych Kościoła Katolickiego bawiło się na Balu Wszystkich Świętych w parafii pw. Św. Krzyża w Szczecinie.

- Ja się przebrałam za św. Ritę, patronkę spraw beznadziejnych. Lubię ją. - Ja przebrałam się za św. Jadwigę. Tak mi się spodobała ta święta. - Przyszedłem, żeby się bawić. Żeby święci o nas pamiętali i żeby moja babcia, która umarła, o mnie pamiętała. - Ja mam przebranie aniołka - mówili uczestnicy balu.



- Idea jest taka, żebyśmy przede wszystkim mogli poznawać świętych, konkretnych świętych, dlatego też dzieci poprzebierane za osoby święte, żebyśmy mogli przede wszystkim przybliżać cywilizację życia, Chrystusa, który daje nam to życie, otwiera nas cały czas na samego siebie poprzez swoje życie, poprzez swoje zmartwychwstanie - mówi ks. Karol Łabenda, wikariusz parafii Świętego Krzyża w Szczecinie.



Wieczorem ulicami przejdzie procesja ze świętymi ulicami Szczecina. Początek przy figurze świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach o godz. 20. Przemarsz zakończy się Mszą Świętą w szczecińskiej katedrze około godziny 21.



