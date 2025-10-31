Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na parkingu przy ulicy Kułakowskiego na szczecińskim Niebuszewie zaparkowały stare i nowe samochody przystrojone w halloweenowym stylu.



- Skąd tutaj się wzięli Harley Quinn i Joker - zapytał nasz reporter.

- Jest Halloween i rozwalamy system - odpowiedzieli uczestnicy.





- Jakim samochodem przyjechaliście?



- Cinquecento.





- Ja lubię bardzo klasyki i lubię rysować.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Impreza zgromadziła 50 aut oraz setki dorosłych i dzieci.- A jakie klasyki najbardziej lubisz? - dopytywał reporter.- Żuki, Polonezy i Cinquecento.- Wrażenie niesamowite. Tylu wspaniałych ludzi i oczywiście pojazdów. Ja na miejscu jury miałabym niezłą zagwozdkę w wyborze najlepszych wozów. Z pewnością zawitam ponownie w przyszłym roku. Czuć tutaj duszę Halloween - mówi kolejna uczestniczka wydarzenia.- Faworytem jest Żuk z zakładu pogrzebowego. Audi A8 D2, które w bagażniku ma zwłoki. Volvo, które przyjechało ze Stargardu z trumną na dachu - mówi Łukasz Szymaniak z "Klasycznego Szczecina".Był również konkurs na najlepsze stroje, w którym bezkonkurencyjni byli Gnijąca panna młoda rodem z filmu Tima Burtona oraz Joker. Wydarzenie zakończyła parada halloweenowych "klasyków" po ulicach Szczecina.