Leszek Herman
Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na parkingu przy ulicy Kułakowskiego na szczecińskim Niebuszewie zaparkowały stare i nowe samochody przystrojone w halloweenowym stylu.
Impreza zgromadziła 50 aut oraz setki dorosłych i dzieci.

- Skąd tutaj się wzięli Harley Quinn i Joker - zapytał nasz reporter.
- Jest Halloween i rozwalamy system - odpowiedzieli uczestnicy.

- Jakim samochodem przyjechaliście?
- Cinquecento.

- Ja lubię bardzo klasyki i lubię rysować.
- A jakie klasyki najbardziej lubisz? - dopytywał reporter.
- Żuki, Polonezy i Cinquecento.

- Wrażenie niesamowite. Tylu wspaniałych ludzi i oczywiście pojazdów. Ja na miejscu jury miałabym niezłą zagwozdkę w wyborze najlepszych wozów. Z pewnością zawitam ponownie w przyszłym roku. Czuć tutaj duszę Halloween - mówi kolejna uczestniczka wydarzenia.

- Faworytem jest Żuk z zakładu pogrzebowego. Audi A8 D2, które w bagażniku ma zwłoki. Volvo, które przyjechało ze Stargardu z trumną na dachu - mówi Łukasz Szymaniak z "Klasycznego Szczecina".

Był również konkurs na najlepsze stroje, w którym bezkonkurencyjni byli Gnijąca panna młoda rodem z filmu Tima Burtona oraz Joker. Wydarzenie zakończyła parada halloweenowych "klasyków" po ulicach Szczecina.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

