Przy braku służb mundurowych można zgłaszać się do ochrony cmentarza

Nie tylko policja i straż miejska będą w sobotę dbały o bezpieczeństwo osób odwiedzających Cmentarz Centralny w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

W razie potrzeby - oraz przy braku służb mundurowych - jest także inny sposób uzyskania wsparcia - informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.- Na cmentarzu pracuje firma ochroniarska. Na wszystkich bramach wejściowych jest podany numer telefonu alarmowego do nich. Jeśli coś by się działo, warto sobie taki numer zapisać. Można w każdy dzień dzwonić - mówi Łątka.Bramy Cmentarza Centralnego otwarte będą do 2.00 w nocy. Po tej godzinie opuszczenie nekropolii będzie możliwe tylko bramą główną.