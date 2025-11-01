Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przy braku służb mundurowych można zgłaszać się do ochrony cmentarza

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie tylko policja i straż miejska będą w sobotę dbały o bezpieczeństwo osób odwiedzających Cmentarz Centralny w Szczecinie.
W razie potrzeby - oraz przy braku służb mundurowych - jest także inny sposób uzyskania wsparcia - informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

- Na cmentarzu pracuje firma ochroniarska. Na wszystkich bramach wejściowych jest podany numer telefonu alarmowego do nich. Jeśli coś by się działo, warto sobie taki numer zapisać. Można w każdy dzień dzwonić - mówi Łątka.

Bramy Cmentarza Centralnego otwarte będą do 2.00 w nocy. Po tej godzinie opuszczenie nekropolii będzie możliwe tylko bramą główną.

Edycja tekstu: Michał Król
