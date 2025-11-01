"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Z chryzantemą w dłoni i refleksją w sercu. W Stargardzie mieszkańcy odwiedzili cmentarze, by zapalić znicze i wspomnieć bliskich.





Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dla niektórych - tradycja, dla innych chwila zatrzymania.- Dzisiaj jest 1 listopada. My czcimy ten dzień. - To dla mnie dzień zadumy, dzień wspomnień. Taki czas, żeby się zatrzymać, pomodlić i zastanowić nad życiem doczesnym. - Trzeba doceniać to, co się ma i kogo się ma. A przede wszystkim odwiedzić zmarłych. Zapalamy znicze i modlimy się za ludzi, którzy odeszli. - Czuję się szczęśliwa, siedząc koło moich rodziców, czuję moją więź z nimi. Nie mam ich już przy mnie, ale staram się spełniać w życiu. Tęsknię za nimi bardzo, już płaczę, jak tylko myślę o tym. - Jak zawsze, co roku, taka sama refleksja, że prostu trzeba żyć, jakby miało nie być jutra - opowiadają stargardzianie.W Stargardzie zamknięte zostały dla samochodów fragmenty ulic: Kościuszki i Przedwiośnie. Dodatkowo kursuje pięć linii autobusowych, które zatrzymują się w okolicach cmentarzy na przystankach przy ulicy Spokojnej.