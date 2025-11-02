Polskie przepisy dotyczące pochówku zmarłych są przestarzałe - przekonuje edukatorka w temacie śmierci Agnes Tołoczmańska.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Jak podkreśla, to samo prawo obowiązuje od końca lat 50., a w zwyczajach pogrzebowych w Polsce zmieniło się wiele, na przykład dużo częściej ciała zmarłych poddajemy kremacji.- Przestarzałe prawo traktuje urnę z prochami tak samo, jak trumnę z ciałem. Więc tak jak trumny nie można przechowywać w domu, tylko trzeba ją pochować, trzeba ją złożyć do ziemi, to tak samo jest z prochami - mówi Tołoczmańska.Prezeska Fundacji Funerarium podkreśla, że urna z prochami nie stanowi zagrożenia w obszarze higieny, i dodaje, że w innych krajach praktyka przechowywania w domu prochów bliskich jest dopuszczalna.Tołoczmańska zaznacza, że nad zmianami w prawie pogrzebowym powinni pochylić się decydenci. - Są inne naglące sprawy, więc ci zmarli nie są istotni, a okazuje się, że tak, że właśnie są istotni, bo to jak my się zachowujemy w stronę zmarłych, którzy już nie mogą o sobie decydować, którzy już nic nie zrobią, bardzo dużo mówi o nas jako o społeczeństwie.Kwestie związane z chowaniem zmarłych reguluje w Polsce m.in. Ustawa z 31 stycznia 1959 r.