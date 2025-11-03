Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]

W przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego portu na Bałtyku, czyli "Przylądku Pomerania". Zapowiedział to w Szczecinie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Edycja tekstu: Michał Król

W jego ocenie jedną z kluczowych inwestycji w tym projekcie będzie budowa głębokowodnego terminala kontenerowego. Powstanie w Świnoujściu na usypanym, nowym lądzie - dodał Arkadiusz Marchewka.- 186 hektarów nowej Polski zostanie zrealizowane przez polskie podmioty. To jest inwestycja na dziesiątki lat i musimy ją przygotować w sposób jak najlepszy - mówi wiceminister infrastruktury.Inną z kluczowych inwestycji "Przylądka Pomerania" będzie także budowa nowego toru podejściowego do portu - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.- Pogłębimy 70 kilometrów toru wodnego do głębokości 17 metrów i szerokości około 500 m, tak, aby statki mogły bezpiecznie zawijać do nowego portu. Jednocześnie budując alternatywną drogę do istniejących nabrzeży terminala LNG - mówi Zdanowicz.Pierwsze prace związane z realizacją "Przylądka Pomerania" powinny rozpocząć się już za kilka miesięcy, od budowy drogi dostępowej do portu - mówi Krzysztof Sadowski, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.- Przewidujemy, że w pierwszym kwartale wybierzemy wykonawcę prac, który przygotuje drogę dostępową. To z kolei z początkiem w roku 2027 otworzy pole do zalądawiania przyszłego terenu terminala od strony lądowej - mówi Sadowski.Nowy głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu - od 2029 roku - będzie mógł przyjmować jednostki o długości 400 metrów.