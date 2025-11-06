"W latach 50. radiową załogę wyróżniała różnorodność. To jest właśnie siła Szczecina"

To była grupa najróżniejszych ludzi, których łączyło jedno - pasja. Tak Teresa Modelska wspomina swoją pracę w Radiu Szczecin. Pani Teresa karierę w naszej rozgłośni rozpoczęła w latach 50.

- Byliśmy najczęściej po studiach różnych kierunków z różnych miast. Cały Szczecin obfitował w generacje z różnych stron Polski, ale i świata. To jest właśnie siła Szczecina, którą należało pielęgnować, co wszyscy przestrzegaliśmy w tej pracy - mówi Modelska.





- W Radiu Szczecin w latach 50-tych panowała bardzo radosna atmosfera - podkreśla Teresa Modelska, która pracowała w naszym radiu właśnie w tamtych latach. Dziś sama ma na tyle światły umysł, że doskonale pamięta nie tylko swoją przygodę zawodową z Radiem Szczecin, ale nawet szereg nazwisk współpracowników. Jak opowiadała, w Radiu Szczecin było bardzo radośnie.



- Przez to, że było dużo młodzieży, był wysyp młodzieży, pracowała bardzo pogodna, wiecznie roześmiana, Ala Głowacka, znana dziennikarka, wielu, wielu sukcesów. Przyjaźniłyśmy się też wszystkie. Ja się dużo nauczyłam od tych ludzi dobrze piszących, literatów, poetów - mówi Teresa Modelska.



- Zawsze myślę z ogromną radością, dzielę się wspomnieniami. Ten niezwykły dom przy alei 73 dla nas wszystkich przyjezdnych i samotnych, był drugim domem - dodaje pani Teresa.





W tym roku Radio Szczecin kończy 80 lat. Emisja pierwszej audycji odbyła się w grudniu 1945 r. W czwartek z tej okazji w Filharmonii w Szczecinie odbędzie się uroczysty koncert, w którym udział wezmą również nasi słuchacze.





Edycja tekstu: Michał Król, Piotr Kołodziejski