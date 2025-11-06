Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
"W latach 50. radiową załogę wyróżniała różnorodność. To jest właśnie siła Szczecina"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Teresa Modelska, pracowała w Radiu Szczecin w latach 50. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To była grupa najróżniejszych ludzi, których łączyło jedno - pasja. Tak Teresa Modelska wspomina swoją pracę w Radiu Szczecin. Pani Teresa karierę w naszej rozgłośni rozpoczęła w latach 50.
Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników
Jak opowiadała w "Rozmowach pod krawatem" - radiową załogę wyróżniała różnorodność. To było odbicie tego, jak wyglądali sami mieszkańcy Szczecina, a radio za cel stawiało sobie scementowanie tej społeczności.

- Byliśmy najczęściej po studiach różnych kierunków z różnych miast. Cały Szczecin obfitował w generacje z różnych stron Polski, ale i świata. To jest właśnie siła Szczecina, którą należało pielęgnować, co wszyscy przestrzegaliśmy w tej pracy - mówi Modelska.

- W Radiu Szczecin w latach 50-tych panowała bardzo radosna atmosfera - podkreśla Teresa Modelska, która pracowała w naszym radiu właśnie w tamtych latach. Dziś sama ma na tyle światły umysł, że doskonale pamięta nie tylko swoją przygodę zawodową z Radiem Szczecin, ale nawet szereg nazwisk współpracowników. Jak opowiadała, w Radiu Szczecin było bardzo radośnie.

- Przez to, że było dużo młodzieży, był wysyp młodzieży, pracowała bardzo pogodna, wiecznie roześmiana, Ala Głowacka, znana dziennikarka, wielu, wielu sukcesów. Przyjaźniłyśmy się też wszystkie. Ja się dużo nauczyłam od tych ludzi dobrze piszących, literatów, poetów - mówi Teresa Modelska.

- Zawsze myślę z ogromną radością, dzielę się wspomnieniami. Ten niezwykły dom przy alei 73 dla nas wszystkich przyjezdnych i samotnych, był drugim domem - dodaje pani Teresa.

W tym roku Radio Szczecin kończy 80 lat. Emisja pierwszej audycji odbyła się w grudniu 1945 r. W czwartek z tej okazji w Filharmonii w Szczecinie odbędzie się uroczysty koncert, w którym udział wezmą również nasi słuchacze.

W piątek zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmów pod krawatem" przyjął reżyser serialu "Heweliusz" Jan Holoubek.

Edycja tekstu: Michał Król, Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz 2 komentarze

8 lat demolki wiarygodności Radia Szczecin w czasach PIS spowodował, że najpopularniejsze artykuły mają po zaledwie tylko kilka tysięcy odsłon. Obecnie taką popularność mają serwisy osiedlowe...
Przed 2015 rokiem, zanim propagandyści PiS przejęli PRS, standardem były odsłony po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy, zaś najpopularniejsze wiadomości sięgały nawet 100.000 odsłon.

