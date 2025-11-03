US zaprasza na Kampus Eksperymentów ze znanym tiktokerem

Eksperymenty przyrodnicze i inspirujące dyskusje o współczesnym świecie. Rozpoczęły się zapisy na Kampus Eksperymentów na Uniwersytecie Szczecińskim.
Zgłaszać mogą się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka uczelni.
- Czekają warsztaty z biologii, chemii, matematyki, ale także kreatywności i radzenia sobie ze stresem. Gościem specjalnym wydarzenia będzie dr inż. Adam Mirek, popularyzator nauki, którego na TikToku śledzi ponad 1,4 mln osób - mówi Lizak.
Zapisy i szczegółowy program znajdziecie na stronie internetowej organizatorów. Wydarzenie odbędzie się od 13 do 15 listopada. Uczestnicy spoza Szczecina mogą liczyć na bezpłatny nocleg.
