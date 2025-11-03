Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Służby: to były mniej bezpieczne święta niż rok temu

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Więcej pracy i zdarzeń niż rok temu. Zachodniopomorskie służby podsumowały świąteczny weekend. O bezpieczeństwo m.in. na drogach na terenie całego województwa dbali zachodniopomorscy policjanci.
Podsumowanie weekendu. 36 wypadków drogowych

Podsumowanie weekendu. 36 wypadków drogowych

Od 31 października do 2 listopada doszło do 10 wypadków, w których jedna osoba zginęła a 11 zostało rannych. Jak mówi młodszy aspirant Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, w porównaniu do ubiegłego roku były to mniej bezpieczne święta.

- Nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych o cztery, wzrost liczby osób rannych o trzy osoby. W tamtym roku nikt nie zginął na drogach Pomorza Zachodniego w czasie Wszystkich Świętych. W tym roku śmierć w wyniku wypadku poniosła jedna osoba - mówi Jaworski.

Od piątku do niedzieli na terenie zachodniopomorskiego mieliśmy 1420 wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. Rok temu było ich 1200 - mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- Najczęstsze powody wezwania pomocy pogotowia to urazy, m.in. upadki, szczególnie wśród osób w podeszłym wieku. Także urazy kończyn głowy, pobicia, bójki, wypadki komunikacyjne, w tym zdarzenia drogowe oraz potrącenia - mówi Dorochowicz.

O bezpieczeństwo odwiedzających Cmentarz Centralny w Szczecinie dbali też ratownicy WOPR. 1 listopada odnotowaliśmy 32 zdarzenia, dzień później prawie 40, to o wiele więcej niż rok temu, kiedy suma wszystkich zdarzeń wyniosła 15 - mówi Patryk Ruciński, ratownik szczecińskiego WOPR.

- Były to zdarzenia różnej maści. Począwszy od poparzeń zniczami, przed którymi ostrzegaliśmy przed rozpoczęciem okresu Wszystkich Świętych, kończąc na zasłabnięciach czy wyziębieniu - mówi Ruciński.

Od piątku do niedzieli zatrzymano też 61 kierujących pod wpływem alkoholu, gdzie aż 50 z nich miało powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymano też 11 osób, które prowadziły pojazd będąc pod wpływem środków odurzających.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty