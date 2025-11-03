Nie uciekać, nie piszczeć - co zrobić gdy zaatakuje pies

Unikaj patrzenia w oczy, nie uciekaj i przyjmij pozycję obronną. To zasady, których powinniśmy przestrzegać, gdy jesteśmy atakowani przez agresywnego psa - mówi Radosław Sieciński, lekarz weterynarii.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Chowamy szyję i nawet jeżeli pies nas ugryzie, a nie mamy doświadczenia z pracy z psami, staramy się nie piszczeć. Na pewno nie uciekamy. Bo jak piszczymy, to daje sygnał do ataku i ten pies jeszcze bardziej atakuje wtedy - mówi Sieciński.W 2024 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie zarejestrowała blisko 500 przypadków pogryzień przez psy. W tym roku już prawie 400. Natomiast z danych straży miejskiej wynika, że tylko od lipca do września tego roku odnotowano niemal 700 zgłoszeń związanych ze zwierzętami.- Większość z nich dotyczyła psów - przyznaje Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej. - Należy sprawować opiekę w taki sposób, aby osoby postronne nie były narażone na niechciany i niebezpieczny kontakt ze zwierzęciem. Pies musi być dobrze zabezpieczony. Nie ma tłumaczenia, że jest to mały, nieagresywny piesek.Właściciel psa ma prawny obowiązek zachowania środków ostrożności, aby zapobiec wyrządzeniu szkody przez jego zwierzę. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej.