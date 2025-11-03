Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Nie uciekać, nie piszczeć - co zrobić gdy zaatakuje pies

Region Kamila Kozioł

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Unikaj patrzenia w oczy, nie uciekaj i przyjmij pozycję obronną. To zasady, których powinniśmy przestrzegać, gdy jesteśmy atakowani przez agresywnego psa - mówi Radosław Sieciński, lekarz weterynarii.
Raport pogryzień przez psy w regionie

Raport pogryzień przez psy w regionie

- Chowamy szyję i nawet jeżeli pies nas ugryzie, a nie mamy doświadczenia z pracy z psami, staramy się nie piszczeć. Na pewno nie uciekamy. Bo jak piszczymy, to daje sygnał do ataku i ten pies jeszcze bardziej atakuje wtedy - mówi Sieciński.

W 2024 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie zarejestrowała blisko 500 przypadków pogryzień przez psy. W tym roku już prawie 400. Natomiast z danych straży miejskiej wynika, że tylko od lipca do września tego roku odnotowano niemal 700 zgłoszeń związanych ze zwierzętami.

- Większość z nich dotyczyła psów - przyznaje Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej. - Należy sprawować opiekę w taki sposób, aby osoby postronne nie były narażone na niechciany i niebezpieczny kontakt ze zwierzęciem. Pies musi być dobrze zabezpieczony. Nie ma tłumaczenia, że jest to mały, nieagresywny piesek.

Właściciel psa ma prawny obowiązek zachowania środków ostrożności, aby zapobiec wyrządzeniu szkody przez jego zwierzę. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Unikaj patrzenia w oczy, nie uciekaj i przyjmij pozycję obronną. To zasady, których powinniśmy przestrzegać, gdy jesteśmy atakowani przez agresywnego psa - mówi Radosław Sieciński, lekarz weterynarii.
- Większość z nich dotyczyła psów - przyznaje Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej.
Relacja Anny Klimczyk z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3909 razy)
  2. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od przedwczoraj oglądane 3490 razy)
  3. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3367 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3072 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2719 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]
Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty