Będzie nowe rondo w centrum Szczecinka [WIZUALIZACJE]

Będą utrudnienia w centrum Szczecinka - rusza budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej, Pileckiego i Wyszyńskiego.
Skrzyżowanie będzie całkowicie zamknięte. Wjazd na nie będzie możliwy tylko dla pojazdów budowy oraz - warunkowo - zaopatrzenia i służb komunalnych.
Główny ruch pojazdów trafi na sąsiednie ulice. Budowa ma potrwać do połowy 2026 roku.
Na rondzie znajdą się wyniesione pasy dla pieszych, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Główny ruch pojazdów trafi na sąsiednie ulice. Budowa ma potrwać do połowy 2026 roku.
Na rondzie znajdą się wyniesione pasy dla pieszych, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.
Autorka edycji: Joanna Chajdas