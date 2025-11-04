Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Będzie nowe rondo w centrum Szczecinka [WIZUALIZACJE]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. szczecinek.pl
fot. szczecinek.pl
fot. szczecinek.pl
fot. szczecinek.pl
Będą utrudnienia w centrum Szczecinka - rusza budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej, Pileckiego i Wyszyńskiego.
Skrzyżowanie będzie całkowicie zamknięte. Wjazd na nie będzie możliwy tylko dla pojazdów budowy oraz - warunkowo - zaopatrzenia i służb komunalnych.

Główny ruch pojazdów trafi na sąsiednie ulice. Budowa ma potrwać do połowy 2026 roku.

Na rondzie znajdą się wyniesione pasy dla pieszych, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

