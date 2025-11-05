Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szczeciński urzędomat zacznie działać za kilka tygodni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Wyglądem przypomina paczkomat, ale będzie można odbierać z niego dokumenty. Obok szczecińskiego magistratu przy ul. Felczaka stanął pierwszy w mieście urzędomat.
Maszyna zacznie działać za kilka tygodni - wyjaśnia Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.

- Zanim urządzenie zacznie działać, konieczne jest jeszcze zakończenie prac technologicznych i przyłączeniowych wewnątrz budynku magistratu. Na początku z nowego rozwiązania będzie można skorzystać przy odbiorze dowodu rejestracyjnego pojazdu, ale tylko w prostych przypadkach, gdy nie ma konieczności zwrotu dotychczasowego dokumentu - mówi Sadowski.

Szczecinianie przyznają, że takie rozwiązanie może pozwolić zaoszczędzić sporo czasu.

- Ponoć jest bardzo wygodne i szybkie do obsługi i dużo czasu po prostu się zaoszczędza. - Wkracza XXI wiek. - Są kolejki w urzędach, więc bardzo dobry pomysł. Rejestracje do samochodów, no to super. Mąż na pewno będzie korzystać. - To będzie duża pomoc do kierowców. - Jeśli coś jest nowoczesnego, to jest lepiej, łatwiej i wygodniej żyć - mówią szczecinianie.

Koszt urzędomatu to 160 tysięcy złotych. Podobne maszyny działają również w Koszalinie, Goleniowie i Policach.

Edycja tekstu: Michał Król
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

