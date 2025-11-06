Rodzice zbierają pieniądze na tomograf. "Nasze dzieci nie mogą dłużej czekać"

Rodzice małych pacjentów zorganizowali zbiórkę na zakup tomografu śródoperacyjnego w szczecińskim szpitalu Zdroje.
Chcą wspomóc placówkę w zakupie specjalistycznego sprzętu, który po 12 latach zepsuł się i nie można go naprawić. Tomograf służył pacjentom z całej Polski, m.in. z najcięższymi deformacjami kręgosłupa.
- Rodzice pacjentów apelują, że nie działa od ponad roku. Naprawdę nie można dłużej czekać - mówi mama małej Julki Kinga Horyd-Ciechelska: - Postanowiliśmy założyć - za zgodą szpitala - zbiórkę. Dłużej już nie możemy czekać. Nasze dzieci nie mogą tak długo czekać, ponieważ pojawiają się u nich niepokojące zmiany neurologiczne...
Szpital jako jednostka publiczna nie może organizować tego rodzaju zbiórek i docenia pomysł rodziców. Na razie znaleźliśmy tymczasowe rozwiązanie - dodaje rzeczniczka szpitala w Zdrojach Katarzyna Stróżyk.
- Udało się na dwa miesiące wypożyczyć go od jego producenta. Były w tym czasie prowadzone operacje. Uda się tomograf wypożyczyć ponownie. Chęć pomocy wyrazili też Urząd Marszałkowski i Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - tłumaczy rzeczniczka.
Zakup nowego tomografu to koszt blisko 3 i pół miliona złotych. Link do zbiórki znajdziecie tutaj.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
