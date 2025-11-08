Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecin jest wyjątkowo roztańczony - to wszystko przez Mistrzostwa i Puchar Województwa Zachodniopomorskiego w sportowym tańcu towarzyskim.

Organizatorem tegorocznych mistrzostw jest Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego.





Natomiast gala mistrzostw odbędzie się dziś o godzinie 18 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie.



Poczynania niemal 300 zawodników obserwowała nasza reporterka Anna Klimczyk.- Na pewno, zwłaszcza dla młodszych zawodników, jest to bardzo istotna impreza. Najmłodszy zawodnik ma 6 lat, a najstarszy ponad 55 - powiedział Antoni Grycmacher, prezes Akademickiego Klubu Tańca Towarzyskiego w Szczecinie.- Ten turniej jest dla mnie jednym z najważniejszych turniejów, w tym sezonie szczególnie, ponieważ, gdy zwyciężymy ten turniej, dostaniemy nominację na Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że dobrze się nam będzie tańczyło - mówił jeden ze starszych uczestników turnieju.- Bardzo lubimy tańczyć. To jest świetne, bo można się nauczyć wielu rzeczy - a to opinia młodszego tancerza.- [Taniec jest - przyp. red.] czymś najważniejszym na ten moment, spełnieniem marzeń, dużo stresu, ale są też pozytywne emocje - uzupełniła jedna z pań.Wstęp jest płatny.