Sedinum | Leszek Herman

Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczecin jest wyjątkowo roztańczony - to wszystko przez Mistrzostwa i Puchar Województwa Zachodniopomorskiego w sportowym tańcu towarzyskim.
Poczynania niemal 300 zawodników obserwowała nasza reporterka Anna Klimczyk.

- Na pewno, zwłaszcza dla młodszych zawodników, jest to bardzo istotna impreza. Najmłodszy zawodnik ma 6 lat, a najstarszy ponad 55 - powiedział Antoni Grycmacher, prezes Akademickiego Klubu Tańca Towarzyskiego w Szczecinie.

- Ten turniej jest dla mnie jednym z najważniejszych turniejów, w tym sezonie szczególnie, ponieważ, gdy zwyciężymy ten turniej, dostaniemy nominację na Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że dobrze się nam będzie tańczyło - mówił jeden ze starszych uczestników turnieju.

- Bardzo lubimy tańczyć. To jest świetne, bo można się nauczyć wielu rzeczy - a to opinia młodszego tancerza.

- [Taniec jest - przyp. red.] czymś najważniejszym na ten moment, spełnieniem marzeń, dużo stresu, ale są też pozytywne emocje - uzupełniła jedna z pań.

Organizatorem tegorocznych mistrzostw jest Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego.

Natomiast gala mistrzostw odbędzie się dziś o godzinie 18 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie.

Wstęp jest płatny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

