Sedinum | Leszek Herman
Goście RSnW o wecie prezydenta ws. parku narodowego: nadal walczymy o to miejsce

Region Krzysztof Cichocki

Fot. P.Piznal, źródło: pnddo.pl
"Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Walczymy o to miejsce" - nie milkną echa piątkowego weta Karola Nawrockiego w sprawie powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, decyzję podjęto "z obawy o możliwe ograniczenia rozwoju gospodarczego regionu".

Z wetem nie zgadza się m.in. Paweł Marciniak z departamentu edukacji i komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który gościł w środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór". Problemem nie jest żegluga na Odrze - podkreśla Marciniak.

- Dlatego, że park ani w swojej granicy, ani w otulinie, nie obejmuje rzeki Odry. W związku z tym jego powstanie absolutnie nic nie zmienia, jeśli chodzi o żeglugę. A dodatkowo jeszcze przewidziane tam były inwestycje i uzgodnienia z Wodami Polskimi. Argument o tym, że zostanie coś pogorszone, jest absurdalny, ponieważ dokładnie będzie odwrotnie - mówił Marciniak.

Ministerstwo Klimatu zapowiada jednak, że mimo weta "działa dalej" i szykuje plan obejścia decyzji głowy państwa.

Ministerstwo chce ratować ten projekt, ale nie na siłę, tylko w ten sposób, żeby skorzystali z tego mieszkańcy tych terenów - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

- Trzeba wybrać taki wariant, który pozwoli udrażniać te kanały, remontować te miejsca, przygotować ten teren do takiego stanu, żeby on niestepowiał. Bo dzisiaj, kiedy nie będziemy tego robić, to za 7-8 lat, mówią o tym rybacy i wędkarze, nie będzie tam już tych kanałów, bo one zarosną. O to idzie teraz gra. Walczymy o to miejsce - mówił Rudawski.

Utworzenie nowego obszaru najwyższej ochrony popierają dyrektorzy wszystkich 23 istniejących już parków narodowych.

W Polsce od niemal ćwierć wieku nie powstał żaden nowy park narodowy. Ostatnim był utworzony w 2001 roku Park Narodowy Ujście Warty.

Edycja tekstu: Michał Król
Z wetem nie zgadza się m.in. Paweł Marciniak z departamentu edukacji i komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który gościł w środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
Ministerstwo chce ratować ten projekt, ale nie na siłę, tylko w ten sposób, żeby skorzystali z tego mieszkańcy tych terenów - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

