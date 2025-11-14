Park Narodowy Doliny Dolnej Odry może powstać jako oddział innego parku

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry powinien powstać do końca roku - zadeklarowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Zgodnie z projektem ustawy, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry miał obejmować obszar o powierzchni ponad 3,8 tysiąca hektarów. To tereny cenne przyrodniczo - Dolina Dolnej Odry, rozciągająca się w okolicach Szczecina i Widuchowej. Występuje tam ponad 230 gatunków ptaków, co stanowi niemal połowę wszystkich gatunków spotykanych w Polsce.





Ustawę w sprawie utworzenia nowego parku zawetował prezydent Karol Nawrocki. W uzasadnieniu weta Kancelaria Prezydenta podała między innymi, że inicjatywa „budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego”.

Edycja tekstu: Michał Król

W Programie 1 Polskiego Radia wyjaśniła, że mógłby on powstać jako oddział innego parku narodowego w tym regionie. Inną możliwością jest utworzenie rezerwatu lub złożenie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie powstania parku.Minister Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie obszaru ochrony przyrody poprzez powiększenie istniejącego parku narodowego.