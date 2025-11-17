Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (3P) i wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski (P) podczas konferencji prasowej po spotkaniu z samorządami, które wyraziły zgodę na utworzenie na ich terenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. PAP/Marcin Bielecki

Wdrożony zostanie plan B dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - Minister Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska spotkała się z samorządowcami z regionu.

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim trwały rozmowy, jak zadbać o tereny Międzyodrza po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o powołaniu Parku Narodowego na tym terenie.









- Przygotowaliśmy na przyszły rok specjalny fundusz w wysokości 450 milionów złotych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. On zostanie uruchomiony w pierwszej połowie roku i nie wyobrażamy sobie, żeby z tego funduszu Międzyodrze nie skorzystało - podkreśliła.









- Z taką inicjatywą wystąpiły do mnie gmina Kołbaskowo i miasto Szczecin, które zadecydowały, że nie chcą zatrzymywać się ani na moment i chcą, by Park Narodowy na ich terenie powstał, by utworzyć esklawę innego parku narodowego - dodała.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jak zaznacza minister, obszar będzie dalej wspierany jako park krajobrazowy.Minister zapowiedziała również, że zwróci się do Radny Ministrów, by park narodowy powstał pod patronatem innego, istniejącego już parku.Teren Międzyodrza mógłby zostać objęty patronatem Wolińskiego Parku Narodowego. Minister zapowiedziała rozmowy z dyrektor parku.