Plan B dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Region Julia Nowicka

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (3P) i wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski (P) podczas konferencji prasowej po spotkaniu z samorządami, które wyraziły zgodę na utworzenie na ich terenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. PAP/Marcin Bielecki
Wdrożony zostanie plan B dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - Minister Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska spotkała się z samorządowcami z regionu.
W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim trwały rozmowy, jak zadbać o tereny Międzyodrza po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o powołaniu Parku Narodowego na tym terenie.

Jak zaznacza minister, obszar będzie dalej wspierany jako park krajobrazowy.

- Przygotowaliśmy na przyszły rok specjalny fundusz w wysokości 450 milionów złotych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. On zostanie uruchomiony w pierwszej połowie roku i nie wyobrażamy sobie, żeby z tego funduszu Międzyodrze nie skorzystało - podkreśliła.

Minister zapowiedziała również, że zwróci się do Radny Ministrów, by park narodowy powstał pod patronatem innego, istniejącego już parku.

- Z taką inicjatywą wystąpiły do mnie gmina Kołbaskowo i miasto Szczecin, które zadecydowały, że nie chcą zatrzymywać się ani na moment i chcą, by Park Narodowy na ich terenie powstał, by utworzyć esklawę innego parku narodowego - dodała.

Teren Międzyodrza mógłby zostać objęty patronatem Wolińskiego Parku Narodowego. Minister zapowiedziała rozmowy z dyrektor parku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Najnowsze podcasty