Radni PiS za referendum ws. Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Region Kacper Narodzonek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Lokalni radni Prawa i Sprawiedliwości deklarują poparcie dla ewentualnego referendum w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.
Goście RSnW: "Za 30 lat na Międzyodrzu nie będzie już tych walorów, które trzeba tam chronić"

Temat powraca po propozycji ministry klimatu i środowiska, Pauliny Hennig-Kloski, którą przedstawiła po wecie prezydenta. Dotyczy ona włączenia części obszaru gmin Szczecin i Widuchowa do Wolińskiego Parku Narodowego.

Dajmy mieszkańcom wypowiedzieć się w tej sprawie przy urnach - mówi Rafał Niburski, radny sejmiku.

- W naszej ocenie weto prezydenta powinno skończyć sprawę. Jeżeli wracamy do tego i próbuje się manipulować przekazem opinii publicznej, że większość jest za, to jak pan prezydent będąc tutaj powiedział w lutym: mówimy sprawdzam. Przeprowadźmy referendum we wszystkich gminach, które miałyby obejmować swoim zasięgiem park - mówi Niburski.

W sondażu dotyczącym poparcia dla parku, na którym opiera się rząd, przepytano za mało ludzi - dodaje Marek Duklanowski, miejski radny.

- Szczecin, powiat Policki i powiat Gryfiński. Tam jest łącznie 300 osób. Zakładamy - niech będzie - że to około 100 osób ze Szczecina się wypowiedziało na ten temat. Próba 100 osób dla 300 tys. populacji jest niemożliwa do tego, żeby była w jakikolwiek sposób reprezentatywna - mówi Duklanowski.

Według przeprowadzonego w październiku tego roku badania zleconego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 86 proc. ankietowanych z województwa zachodniopomorskiego popiera powstanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Edycja tekstu: Michał Król
To akurat dobry pomysł - referendum.
Przy okazji widać, że PiS w opozycji się resocjalizuje :))
Szkoda, że gdy są u władzy, to nabierają manier władcy absolutnego i nie zezwalają na żadne referenda.

