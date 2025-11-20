Radni PiS za referendum ws. Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Lokalni radni Prawa i Sprawiedliwości deklarują poparcie dla ewentualnego referendum w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Edycja tekstu: Michał Król

Temat powraca po propozycji ministry klimatu i środowiska, Pauliny Hennig-Kloski, którą przedstawiła po wecie prezydenta. Dotyczy ona włączenia części obszaru gmin Szczecin i Widuchowa do Wolińskiego Parku Narodowego.Dajmy mieszkańcom wypowiedzieć się w tej sprawie przy urnach - mówi Rafał Niburski, radny sejmiku.- W naszej ocenie weto prezydenta powinno skończyć sprawę. Jeżeli wracamy do tego i próbuje się manipulować przekazem opinii publicznej, że większość jest za, to jak pan prezydent będąc tutaj powiedział w lutym: mówimy sprawdzam. Przeprowadźmy referendum we wszystkich gminach, które miałyby obejmować swoim zasięgiem park - mówi Niburski.W sondażu dotyczącym poparcia dla parku, na którym opiera się rząd, przepytano za mało ludzi - dodaje Marek Duklanowski, miejski radny.- Szczecin, powiat Policki i powiat Gryfiński. Tam jest łącznie 300 osób. Zakładamy - niech będzie - że to około 100 osób ze Szczecina się wypowiedziało na ten temat. Próba 100 osób dla 300 tys. populacji jest niemożliwa do tego, żeby była w jakikolwiek sposób reprezentatywna - mówi Duklanowski.Według przeprowadzonego w październiku tego roku badania zleconego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 86 proc. ankietowanych z województwa zachodniopomorskiego popiera powstanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.