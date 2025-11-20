Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Rynek Staromiejski w Stargardzie ma przyciągać. Nie tylko mieszkańców [ZDJĘCIA]

Region Kacper Narodzonek

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Zachęcający, zielony i żywy - taki ma być Rynek Staromiejski w Stargardzie po przebudowie.
Urząd Miasta zaprezentował nową koncepcję zagospodarowania terenu w historycznym centrum. Planujemy, aby rynek przyciągał i zatrzymywał odwiedzających - mówi prezydent, Stargardu Rafał Zając.

- Najbardziej oczekujemy, żeby nie przebudowując tej płyty i nie wymieniając kostki, zbudować ten magnetyzm. Przepiękna fontanna, mnóstwo zieleni, makieta Stargardu, dostęp do gotyckiego starego rynku - podkreśla Zając.

W planach są również miejsca dla przedsiębiorców, takie jak ogródki gastronomiczne czy lokale usługowe.

- Chcemy, aby rynek był miejscem relaksu i spotkań - dodaje Rafał Zając: - Ideą tej koncepcji jest przyciągnięcie na rynek ludzi, bo zakładamy, że pierwszy jest właśnie ten impuls publiczny. Jak miasto zrobi swoją robotę, to zakładam, że na rynku będziemy się bardzo chętnie - jako mieszkańcy - pojawiać, będą też pojawiać się turyści, a to jest podstawowy warunek dla przedsiębiorców.

Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami, urzędnicy przystąpią do przygotowania dokumentacji projektowej, inwestycja ma być gotowa w 2028 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najnowsze podcasty