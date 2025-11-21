Kulturalne wyzwanie przed prezydentem Krzystkiem

Prezydent Piotr Krzystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek niedawno ogłosił, że będzie osobiście nadzorował szczecińską kulturę. Czy będzie miał czas by uczestniczyć w wydarzeniach? - pyta pisarka, Inga Iwasiów. Profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego była gościem Małgorzaty Frymus w porannej "Rozmowie pod krawatem".

Podsumowanie stargardzkiego Wielogłosu i zapowiedź Szczecińskiego Festiwalu Czytania [ZDJĘCIA] Inga Iwasiów



- Nie wiem, czy w naszym mieście jest taka możliwość, żeby pan prezydent Piotr Krzystek mógł uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach, opiekować się nie tylko budżetowo, ale też mentalnie, ale też stanowiąc pewien wzór dla mieszkańców. To nie jest łatwa rola - przyznała.



Przed nową panią dyrektor Wydziału Kultury UMS trudne zadanie - przyznała prof. Iwasiów mówiąc o Marcie Dziomdziorze.



- Nowa pani dyrektor nie przychodzi z biznesu, tylko z instytucji, która animuje kulturę, ale przed nią wielka praca, musi rozpoznać teren. Trzeba się nauczyć nie tylko procedur, ale trzeba się też nauczyć tych instytucji, którymi się zawiaduje, uczestniczyć w budowaniu strategii - dodała.



Całej "Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać i obejrzeć ją na naszym radiowym Facebooku.



Do poniedziałkowej "Rozmowy pod krawatem" (godz. 8.30) został zaproszony minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.

Edycja tekstu: Jacek Rujna Prof. Iwasiów głośno zastanawiała się, czy prezydent Krzystek znajdzie czas na chociażby częściowe uczestniczenie, bo jest to bardzo czasochłonne.- Nie wiem, czy w naszym mieście jest taka możliwość, żeby pan prezydent Piotr Krzystek mógł uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach, opiekować się nie tylko budżetowo, ale też mentalnie, ale też stanowiąc pewien wzór dla mieszkańców. To nie jest łatwa rola - przyznała.Przed nową panią dyrektor Wydziału Kultury UMS trudne zadanie - przyznała prof. Iwasiów mówiąc o Marcie Dziomdziorze.- Nowa pani dyrektor nie przychodzi z biznesu, tylko z instytucji, która animuje kulturę, ale przed nią wielka praca, musi rozpoznać teren. Trzeba się nauczyć nie tylko procedur, ale trzeba się też nauczyć tych instytucji, którymi się zawiaduje, uczestniczyć w budowaniu strategii - dodała.Całej "Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać i obejrzeć ją na stronie internetowej