Radio Szczecin » Region
Kulturalne wyzwanie przed prezydentem Krzystkiem

Region Małgorzata Frymus

Prezydent Piotr Krzystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek niedawno ogłosił, że będzie osobiście nadzorował szczecińską kulturę. Czy będzie miał czas by uczestniczyć w wydarzeniach? - pyta pisarka, Inga Iwasiów. Profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego była gościem Małgorzaty Frymus w porannej "Rozmowie pod krawatem".
Podsumowanie stargardzkiego Wielogłosu i zapowiedź Szczecińskiego Festiwalu Czytania [ZDJĘCIA]

Inga Iwasiów
Prof. Iwasiów głośno zastanawiała się, czy prezydent Krzystek znajdzie czas na chociażby częściowe uczestniczenie, bo jest to bardzo czasochłonne.

- Nie wiem, czy w naszym mieście jest taka możliwość, żeby pan prezydent Piotr Krzystek mógł uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach, opiekować się nie tylko budżetowo, ale też mentalnie, ale też stanowiąc pewien wzór dla mieszkańców. To nie jest łatwa rola - przyznała.

Przed nową panią dyrektor Wydziału Kultury UMS trudne zadanie - przyznała prof. Iwasiów mówiąc o Marcie Dziomdziorze.

- Nowa pani dyrektor nie przychodzi z biznesu, tylko z instytucji, która animuje kulturę, ale przed nią wielka praca, musi rozpoznać teren. Trzeba się nauczyć nie tylko procedur, ale trzeba się też nauczyć tych instytucji, którymi się zawiaduje, uczestniczyć w budowaniu strategii - dodała.

Całej "Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać i obejrzeć ją na stronie internetowej i na naszym radiowym Facebooku.

Do poniedziałkowej "Rozmowy pod krawatem" (godz. 8.30) został zaproszony minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz 1 komentarz

Jaś Fasola Biskupski dowiaduje się o tym znowu z mediów?

