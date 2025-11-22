Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Eksperci o menopauzie. Konferencja naukowa w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Więcej wiedzy, mniej stresu. Temat menopauzy rozgrzał salę podczas konferencji naukowej w szczecińskim hotelu Mariott.
- Specjaliści uspokajali, że to normalny etap w życiu każdej kobiety i można go przejść bez dramatu - mówiły uczestniczki konferencji. - Może nie łagodzi strachu, ale wiele wyjaśnia. Pozwala zrozumieć, że menopauza nie jest problemem, ale doświadczeniem, które nas czeka, ale pozwala się z tym oswoić. - Właśnie to, żeby się tego nie bać, żeby mieć świadomość tego, co może się wydarzyć w naszym organizmie, co może się dziać z naszym ciałem. I szkoda, że tak mało panów jest na sali. - To po prostu musi nadejść, ale można się z tym oswoić, przejść łagodnie.

- Kobiety żyją około 30 procent swojego życia w menopauzie - tłumaczył profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Ewa Stachowska. - Menopauza to jest okres, kiedy nie mamy miesiączki przez rok. Mediana, czyli taka wartość, kiedy większość kobiet wchodzi w tę menopauzę, to jest 51 lat. Ale już od 40., od 45. roku życia pojawiają się pewne objawy. To są te uderzenia gorąca, to są zmiany nastroju, to jest też pogorszone zdrowie metaboliczne. Tyjemy nagle.

- Kiedy pojawią się pierwsze objawy, warto wybrać się do ginekologa - zalecał profesor Krzysztof Nowosielski, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. - Przedyskutować możliwe opcje terapeutyczne od opcji hormonalnych poprzez opcje niehormonalne, zmiany w diecie, modyfikację tych nawyków żywieniowych plus odpowiedni styl życia i aktywność fizyczna pozwolą na zredukowanie do minimum tych niepokojących objawów okresu menopauzy.

Konferencję"Specjaliści o menopauzie" zorganizował Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Specjaliści uspokajali, że to normalny etap w życiu każdej kobiety i można go przejść bez dramatu - mówiły uczestniczki konferencji.
- Kobiety żyją około 30 procent swojego życia w menopauzie - tłumaczył profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Ewa Stachowska.
- Kiedy pojawią się pierwsze objawy warto wybrać się do ginekologa - zalecał profesor Krzysztof Nowosielski, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6790 razy)
  2. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3486 razy)
  3. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2680 razy)
  4. Wypadek na S3, utrudnienia w stronę Szczecina
    (od 16 listopada oglądane 2640 razy)
  5. Miliardowe inwestycje w Szczecinie
    (od 17 listopada oglądane 2609 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]
Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieciństwo bez przemocy - czyli kolejna debata młodzieżowa w Radiu Szczecin
Inga Iwasiów

Najnowsze podcasty