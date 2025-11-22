Eksperci o menopauzie. Konferencja naukowa w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Więcej wiedzy, mniej stresu. Temat menopauzy rozgrzał salę podczas konferencji naukowej w szczecińskim hotelu Mariott.

- Specjaliści uspokajali, że to normalny etap w życiu każdej kobiety i można go przejść bez dramatu - mówiły uczestniczki konferencji. - Może nie łagodzi strachu, ale wiele wyjaśnia. Pozwala zrozumieć, że menopauza nie jest problemem, ale doświadczeniem, które nas czeka, ale pozwala się z tym oswoić. - Właśnie to, żeby się tego nie bać, żeby mieć świadomość tego, co może się wydarzyć w naszym organizmie, co może się dziać z naszym ciałem. I szkoda, że tak mało panów jest na sali. - To po prostu musi nadejść, ale można się z tym oswoić, przejść łagodnie.



- Kobiety żyją około 30 procent swojego życia w menopauzie - tłumaczył profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Ewa Stachowska. - Menopauza to jest okres, kiedy nie mamy miesiączki przez rok. Mediana, czyli taka wartość, kiedy większość kobiet wchodzi w tę menopauzę, to jest 51 lat. Ale już od 40., od 45. roku życia pojawiają się pewne objawy. To są te uderzenia gorąca, to są zmiany nastroju, to jest też pogorszone zdrowie metaboliczne. Tyjemy nagle.



- Kiedy pojawią się pierwsze objawy, warto wybrać się do ginekologa - zalecał profesor Krzysztof Nowosielski, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. - Przedyskutować możliwe opcje terapeutyczne od opcji hormonalnych poprzez opcje niehormonalne, zmiany w diecie, modyfikację tych nawyków żywieniowych plus odpowiedni styl życia i aktywność fizyczna pozwolą na zredukowanie do minimum tych niepokojących objawów okresu menopauzy.



Konferencję"Specjaliści o menopauzie" zorganizował Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski