Szczecinianie decydują, na co wydać 20 milionów złotych

Prawie 15 tysięcy szczecinian oddało do tej pory głos w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. W tym roku można wybierać spośród 114 projektów.
Wśród propozycji są 94 projekty lokalne oraz 20 ogólnomiejskich. Na ich realizację przeznaczona zostanie rekordowa kwota - 20 milionów złotych.
W tym roku głosować mogą również osoby, które nie są zameldowane w Szczecinie, a także niepełnoletni mieszkańcy miasta. Do końca głosowania zostało 10 dni.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W tym roku głosować mogą również osoby, które nie są zameldowane w Szczecinie, a także niepełnoletni mieszkańcy miasta. Do końca głosowania zostało 10 dni.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski