Straż Graniczna proponuje: reaktywuj się albo wstąp do SG

Straż Graniczna zachęca swoich byłych pracowników do powrotu, ale też poszukuje kandydatów do służby kontraktowej - czyli do wsparcia przy ochronie granic.
Trzeba m.in. przejść rozmowę kwalifikacyjną, test sprawności i badanie psychologiczne.
Kandydaci są także sprawdzani pod kątem dostępu do informacji niejawnych.
- Nowo przyjęci funkcjonariusze kontraktowi poniżej 26. roku życia i bez wysługi lat mogą liczyć na podstawowe uposażenie w wysokości około 6 tys. zł na rękę. Dodatkowo otrzymają tzw. trzynastkę, dodatek za wysługę oraz inne należności - zachęca rzeczniczka Morskiego Oddziału Straży Granicznej, podporucznik Katarzyna Przybysz.
Nowo przyjęci strażnicy graniczni muszą przejść kilkutygodniowe szkolenie.
Dokumenty mogą składać w placówkach Straży m.in. w Szczecinie, Świnoujściu, Rewalu i Kołobrzegu.
Postępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza SG, który w trakcie służby uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe oraz złożył wymagane dokumenty:
Przed upływem 1 roku od dnia wystąpienia ze służby - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:
1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)
4. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa).
Po upływie 1 roku, lecz nie później niż po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby w SG - postępowanie kwalifikacyjne w przypadku służby przygotowawczej składa się z etapów:
1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Badanie psychologiczne
4. Badanie psychofizjologiczne
5. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)
6. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)
Po upływie 1 roku, lecz nie później niż po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby w SG - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów (w przypadku służby kontraktowej):
1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Badanie psychologiczne
4. Test sprawności fizycznej
5. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)
6. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)
Niezależnie od daty wystąpienia ze służby w SG, jeżeli kandydat posiada stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:
1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Komisja lekarska
4. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)
Ponadto byli funkcjonariusze SG:
• będą mianowani do służby stałej, jeżeli przed zwolnieniem ze służby byli mianowani na stałe,
• nie będą kierowani na szkolenie podstawowe i podoficerskie, jeżeli podczas pełnienia służby ukończyli szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej,
• posiadają pierwszeństwo w przyjęciu do służby w SG.
Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do służby
• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby SG
• jedną aktualną fotografię kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
• kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata do służby,
• kserokopia dowodu osobistego,
• kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu)
• kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu)
• kopia w postaci papierowej ukończenia szkolenia podoficerskiego (oryginał do wglądu)
• kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).
• aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli takie posiada) wraz z zaświadczeniem
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
• kandydat składa również wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie
i miejscu wyznaczonym w toku prowadzonej rekrutacji (w przypadku, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa)
• Dodatkowo, jeśli kandydat składając podanie posiada stopień służbowy, powinien przedłożyć kserokopię aktu mianowania na ostatni stopień służbowy.
Służba kontraktowa dla byłych funkcjonariuszy SG
Postępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza na zasadach ogólnych (etapy postępowania zostały opisane powyżej).
• mianowanie na okres służby kontraktowej nastąpi po zawarciu umowy, tj. kontraktu między kandydatem, a właściwym przełożonym
• funkcjonariusze SG w służbie kontraktowej mianowani będą na stanowisko służbowe strażnik graniczny
• kontrakt zawierany będzie na okres od 3 do 5 lat
• zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie
• możliwość wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na stałe 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został zawarty kontrakt
• w przypadku przejęcia do służby kontraktowej emeryta SG prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu
• okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej
• byli funkcjonariusze SG nie będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe, jeżeli wcześniej uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. Uzyskane wcześniej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stopnia służbowego w SG będą uznawane
Kandydaci są także sprawdzani pod kątem dostępu do informacji niejawnych.
- Nowo przyjęci funkcjonariusze kontraktowi poniżej 26. roku życia i bez wysługi lat mogą liczyć na podstawowe uposażenie w wysokości około 6 tys. zł na rękę. Dodatkowo otrzymają tzw. trzynastkę, dodatek za wysługę oraz inne należności - zachęca rzeczniczka Morskiego Oddziału Straży Granicznej, podporucznik Katarzyna Przybysz.
Nowo przyjęci strażnicy graniczni muszą przejść kilkutygodniowe szkolenie.
Dokumenty mogą składać w placówkach Straży m.in. w Szczecinie, Świnoujściu, Rewalu i Kołobrzegu.
***Służba przygotowawcza dla byłych funkcjonariuszy SG
Postępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza SG, który w trakcie służby uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe oraz złożył wymagane dokumenty:
Przed upływem 1 roku od dnia wystąpienia ze służby - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:
1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)
4. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa).
Po upływie 1 roku, lecz nie później niż po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby w SG - postępowanie kwalifikacyjne w przypadku służby przygotowawczej składa się z etapów:
1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Badanie psychologiczne
4. Badanie psychofizjologiczne
5. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)
6. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)
Po upływie 1 roku, lecz nie później niż po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby w SG - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów (w przypadku służby kontraktowej):
1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Badanie psychologiczne
4. Test sprawności fizycznej
5. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)
6. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)
Niezależnie od daty wystąpienia ze służby w SG, jeżeli kandydat posiada stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:
1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Komisja lekarska
4. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)
Ponadto byli funkcjonariusze SG:
• będą mianowani do służby stałej, jeżeli przed zwolnieniem ze służby byli mianowani na stałe,
• nie będą kierowani na szkolenie podstawowe i podoficerskie, jeżeli podczas pełnienia służby ukończyli szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej,
• posiadają pierwszeństwo w przyjęciu do służby w SG.
Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do służby
• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby SG
• jedną aktualną fotografię kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
• kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata do służby,
• kserokopia dowodu osobistego,
• kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu)
• kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu)
• kopia w postaci papierowej ukończenia szkolenia podoficerskiego (oryginał do wglądu)
• kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).
• aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli takie posiada) wraz z zaświadczeniem
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
• kandydat składa również wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie
i miejscu wyznaczonym w toku prowadzonej rekrutacji (w przypadku, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa)
• Dodatkowo, jeśli kandydat składając podanie posiada stopień służbowy, powinien przedłożyć kserokopię aktu mianowania na ostatni stopień służbowy.
Służba kontraktowa dla byłych funkcjonariuszy SG
Postępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza na zasadach ogólnych (etapy postępowania zostały opisane powyżej).
• mianowanie na okres służby kontraktowej nastąpi po zawarciu umowy, tj. kontraktu między kandydatem, a właściwym przełożonym
• funkcjonariusze SG w służbie kontraktowej mianowani będą na stanowisko służbowe strażnik graniczny
• kontrakt zawierany będzie na okres od 3 do 5 lat
• zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie
• możliwość wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na stałe 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został zawarty kontrakt
• w przypadku przejęcia do służby kontraktowej emeryta SG prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu
• okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej
• byli funkcjonariusze SG nie będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe, jeżeli wcześniej uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. Uzyskane wcześniej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stopnia służbowego w SG będą uznawane
Wszelkie informacje na stronie internetowej.
W związku z rosnącym zainteresowaniem służbą w Straży Granicznej od poniedziałku 24 listopada dokumenty będzie można składać także w Placówce Straży Granicznej w Gdyni przy ul. Al. Solidarności 1B, tel. (58) 627 35 38 i (58) 785 903 457.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nowo przyjęci funkcjonariusze kontraktowi poniżej 26. roku życia i bez wysługi lat mogą liczyć na podstawowe uposażenie w wysokości około 6 tys. zł na rękę. Dodatkowo otrzymają tzw. trzynastkę, dodatek za wysługę oraz inne należności - zachęca rzeczniczka Morskiego Oddziału Straży Granicznej, podporucznik Katarzyna Przybysz.