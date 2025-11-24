Straż Graniczna proponuje: reaktywuj się albo wstąp do SG

Straż Graniczna zachęca swoich byłych pracowników do powrotu, ale też poszukuje kandydatów do służby kontraktowej - czyli do wsparcia przy ochronie granic.

Służba przygotowawcza dla byłych funkcjonariuszy SG





W związku z rosnącym zainteresowaniem służbą w Straży Granicznej od poniedziałku 24 listopada dokumenty będzie można składać także w Placówce Straży Granicznej w Gdyni przy ul. Al. Solidarności 1B, tel. (58) 627 35 38 i (58) 785 903 457.





Trzeba m.in. przejść rozmowę kwalifikacyjną, test sprawności i badanie psychologiczne.Kandydaci są także sprawdzani pod kątem dostępu do informacji niejawnych.- Nowo przyjęci funkcjonariusze kontraktowi poniżej 26. roku życia i bez wysługi lat mogą liczyć na podstawowe uposażenie w wysokości około 6 tys. zł na rękę. Dodatkowo otrzymają tzw. trzynastkę, dodatek za wysługę oraz inne należności - zachęca rzeczniczka Morskiego Oddziału Straży Granicznej, podporucznik Katarzyna Przybysz.Nowo przyjęci strażnicy graniczni muszą przejść kilkutygodniowe szkolenie.Dokumenty mogą składać w placówkach Straży m.in. w Szczecinie, Świnoujściu, Rewalu i Kołobrzegu.Postępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza SG, który w trakcie służby uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe oraz złożył wymagane dokumenty:Przed upływem 1 roku od dnia wystąpienia ze służby - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów2. Rozmowa kwalifikacyjna3. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)4. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa).Po upływie 1 roku, lecz nie później niż po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby w SG - postępowanie kwalifikacyjne w przypadku służby przygotowawczej składa się z etapów:1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów2. Rozmowa kwalifikacyjna3. Badanie psychologiczne4. Badanie psychofizjologiczne5. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)6. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)Po upływie 1 roku, lecz nie później niż po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby w SG - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów (w przypadku służby kontraktowej):1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów2. Rozmowa kwalifikacyjna3. Badanie psychologiczne4. Test sprawności fizycznej5. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)6. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)Niezależnie od daty wystąpienia ze służby w SG, jeżeli kandydat posiada stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów2. Rozmowa kwalifikacyjna3. Komisja lekarska4. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)Ponadto byli funkcjonariusze SG:• będą mianowani do służby stałej, jeżeli przed zwolnieniem ze służby byli mianowani na stałe,• nie będą kierowani na szkolenie podstawowe i podoficerskie, jeżeli podczas pełnienia służby ukończyli szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej,• posiadają pierwszeństwo w przyjęciu do służby w SG.Wymagane dokumenty:• podanie o przyjęcie do służby• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby SG• jedną aktualną fotografię kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego,• kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata do służby,• kserokopia dowodu osobistego,• kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu)• kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu)• kopia w postaci papierowej ukończenia szkolenia podoficerskiego (oryginał do wglądu)• kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).• aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli takie posiada) wraz z zaświadczeniemo niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego• kandydat składa również wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminiei miejscu wyznaczonym w toku prowadzonej rekrutacji (w przypadku, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa)• Dodatkowo, jeśli kandydat składając podanie posiada stopień służbowy, powinien przedłożyć kserokopię aktu mianowania na ostatni stopień służbowy.Służba kontraktowa dla byłych funkcjonariuszy SGPostępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza na zasadach ogólnych (etapy postępowania zostały opisane powyżej).• mianowanie na okres służby kontraktowej nastąpi po zawarciu umowy, tj. kontraktu między kandydatem, a właściwym przełożonym• funkcjonariusze SG w służbie kontraktowej mianowani będą na stanowisko służbowe strażnik graniczny• kontrakt zawierany będzie na okres od 3 do 5 lat• zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie• możliwość wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na stałe 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został zawarty kontrakt• w przypadku przejęcia do służby kontraktowej emeryta SG prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu• okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej• byli funkcjonariusze SG nie będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe, jeżeli wcześniej uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. Uzyskane wcześniej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stopnia służbowego w SG będą uznawane