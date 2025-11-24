Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Straż Graniczna proponuje: reaktywuj się albo wstąp do SG

Region Elżbieta Bielecka

Służba kontraktowa w MOSG. źródło: Zespół Prasowy Komendanta Oddziału Straży Granicznej
Straż Graniczna zachęca swoich byłych pracowników do powrotu, ale też poszukuje kandydatów do służby kontraktowej - czyli do wsparcia przy ochronie granic.
Trzeba m.in. przejść rozmowę kwalifikacyjną, test sprawności i badanie psychologiczne.
Kandydaci są także sprawdzani pod kątem dostępu do informacji niejawnych.

- Nowo przyjęci funkcjonariusze kontraktowi poniżej 26. roku życia i bez wysługi lat mogą liczyć na podstawowe uposażenie w wysokości około 6 tys. zł na rękę. Dodatkowo otrzymają tzw. trzynastkę, dodatek za wysługę oraz inne należności - zachęca rzeczniczka Morskiego Oddziału Straży Granicznej, podporucznik Katarzyna Przybysz.

Nowo przyjęci strażnicy graniczni muszą przejść kilkutygodniowe szkolenie.

Dokumenty mogą składać w placówkach Straży m.in. w Szczecinie, Świnoujściu, Rewalu i Kołobrzegu.

Służba przygotowawcza dla byłych funkcjonariuszy SG
Postępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza SG, który w trakcie służby uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe oraz złożył wymagane dokumenty:

Przed upływem 1 roku od dnia wystąpienia ze służby - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:

1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów

2. Rozmowa kwalifikacyjna

3. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)

4. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa).

Po upływie 1 roku, lecz nie później niż po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby w SG - postępowanie kwalifikacyjne w przypadku służby przygotowawczej składa się z etapów:

1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów

2. Rozmowa kwalifikacyjna

3. Badanie psychologiczne

4. Badanie psychofizjologiczne

5. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)

6. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)

Po upływie 1 roku, lecz nie później niż po upływie 5 lat od dnia wystąpienia ze służby w SG - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów (w przypadku służby kontraktowej):

1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów

2. Rozmowa kwalifikacyjna

3. Badanie psychologiczne

4. Test sprawności fizycznej

5. Komisja lekarska (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej)

6. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)

Niezależnie od daty wystąpienia ze służby w SG, jeżeli kandydat posiada stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych - postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:

1. Złożenie wskazanych niżej dokumentów

2. Rozmowa kwalifikacyjna

3. Komisja lekarska

4. Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa)

Ponadto byli funkcjonariusze SG:

• będą mianowani do służby stałej, jeżeli przed zwolnieniem ze służby byli mianowani na stałe,

• nie będą kierowani na szkolenie podstawowe i podoficerskie, jeżeli podczas pełnienia służby ukończyli szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej,

• posiadają pierwszeństwo w przyjęciu do służby w SG.

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby

• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby SG

• jedną aktualną fotografię kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

• kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata do służby,

• kserokopia dowodu osobistego,

• kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu)

• kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu)

• kopia w postaci papierowej ukończenia szkolenia podoficerskiego (oryginał do wglądu)

• kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

• aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli takie posiada) wraz z zaświadczeniem

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

• kandydat składa również wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie

i miejscu wyznaczonym w toku prowadzonej rekrutacji (w przypadku, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa)

• Dodatkowo, jeśli kandydat składając podanie posiada stopień służbowy, powinien przedłożyć kserokopię aktu mianowania na ostatni stopień służbowy.

Służba kontraktowa dla byłych funkcjonariuszy SG

Postępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza na zasadach ogólnych (etapy postępowania zostały opisane powyżej).

• mianowanie na okres służby kontraktowej nastąpi po zawarciu umowy, tj. kontraktu między kandydatem, a właściwym przełożonym

• funkcjonariusze SG w służbie kontraktowej mianowani będą na stanowisko służbowe strażnik graniczny

• kontrakt zawierany będzie na okres od 3 do 5 lat

• zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie

• możliwość wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na stałe 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został zawarty kontrakt

• w przypadku przejęcia do służby kontraktowej emeryta SG prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu

• okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej

• byli funkcjonariusze SG nie będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe, jeżeli wcześniej uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. Uzyskane wcześniej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stopnia służbowego w SG będą uznawane

Wszelkie informacje na stronie internetowej.

W związku z rosnącym zainteresowaniem służbą w Straży Granicznej od poniedziałku 24 listopada dokumenty będzie można składać także w Placówce Straży Granicznej w Gdyni przy ul. Al. Solidarności 1B, tel. (58) 627 35 38 i (58) 785 903 457.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Zobacz
Zobacz
Zobacz

