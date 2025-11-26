Buzek sugeruje odejście od węgla w energetyce

Nie można opierać swojego bezpieczeństwa energetycznego na czymś, czego nie ma - powiedział były premier Jerzy Buzek o zastępowaniu paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. Polityk wziął udział w czwartym Baltic Economic Congress w Szczecinie.

- Bo nam opowiadają, że mamy węgla na 200 lat. Węgiel jest na głębokości 1000 czy 2000 metrów, ale kto będzie kopął z głębokości 2000 metrów? To już jest właściwie nieosiągalne. Jest to takie ryzyko. Geologii nie przeskoczymy - mówi Buzek.Dzięki transformacji energetycznej powstaną nowe miejsca pracy, będzie tańszy prąd w całym kraju - przekonuje Buzek.Będą morskie farmy wiatrowe, które mają dostarczać nawet 20% energii elektrycznej. Budujemy biogazownie, możemy produkować nawet 8 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego z odpadów rolniczych, komunalnych - wylicza Buzek.W kwietniu ubiegłego roku Polska po raz pierwszy w historii przekroczyła 30-procentowy próg udziału energii z OZE w produkcji energii i w jej zużyciu.