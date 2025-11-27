Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Specjaliści: jest alternatywa dla mieszkań od dewelopera

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kooperatywa mieszkaniowa może być alternatywą dla mieszkań od dewelopera - przekonują specjaliści. Chodzi o zrzeszenie się co najmniej trzech osób, które wspólnie kupują działkę i budują dom - na użytek własny.
Jak tłumaczy architektka dr Małgorzata Mader, to podobne rozwiązanie do spółdzielni mieszkaniowej - z pewnymi wyjątkami. - Instrument spółdzielni mieszkaniowej opiera się o współwłasność, natomiast w kooperatywie mieszkaniowej wspólna jest inwestycja. Natomiast po procesie budowy, następuje wyodrębnienie lokali mieszkalnych i kooperatywa zmienia się we wspólnotę mieszkaniową - wyjaśnia dr Mader.

Kooperatywom mieszkaniowym poświęcone zostaną pierwsze spotkania w nowym centrum społecznym Urban Lab Szczecin. Jak tłumaczy Monika Żelichowska z zespołu Urban Lab, mieszkania stanowią ważną część dobrostanu młodych ludzi.

- To jest też temat wyjazdu, odpływu młodych ludzi ze Szczecina. Chcielibyśmy w Urban Lab Szczecin pokazać mieszkańcom Szczecina, nie tylko młodym, bo też senioralne kooperatywy się tworzą. Chcielibyśmy pokazać, jakie są różne możliwości na własne mieszkanie - podkreśla Żelichowska.

Spotkanie dotyczące kooperatyw odbędzie się w Urban Lab Szczecin w grudniu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
