Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Restauratorzy i kierowcy zgodni: brakuje miejsc postojowych w alei Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kierowcy parkujący w alei Jana Pawła II w Szczecinie narzekają na zbyt małą liczbę miejsc na odcinku pomiędzy placami Grunwaldzkim i Lotników. Chodzi o ogródki restauracyjne, które zajmują jezdnię a używane są tylko w sezonie letnim.
– Jest zima, ogródków nie ma, więc można te miejsca wykorzystać na miejsca postojowe – sugerują. - Ciężko tu znaleźć miejsce, parkingi są zajęte, no i nie ma miejsca. - Wieczorem troszeczkę mniej, a po 15 to już jest tutaj ciasno, tragedia. Ludzie się przyzwyczaili, że tutaj jest, jak to się mówi, gorzej z parkowaniem w tej uliczce. - Żeby nam dali pozwolenie, że my możemy tutaj na całej ulicy parkować. To jest kluczowe, bo jeżeli mamy tutaj restaurację, to odczuwamy brak klientów z powodu tego, że nie można nigdzie znaleźć parkingu. - Nawet tymczasowo w sezonie można otworzyć ogródki przecież, żeby było więcej miejsca i więcej restauracji zarabiały.

- Na razie nie ma możliwości, aby wprowadzić takie rozwiązanie. Do końca roku obowiązują dwa zezwolenia na zajęcie tego pasa drogowego – mówi rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Kacper Reszczyński. - Na trzy pozostałe miejsca zezwolenia były do 30 września. Z uwagi na zaplanowany remont we wskazanej lokalizacji gastronomicy nie złożyli wniosków i udostępnili teren celem przeprowadzenia prac związanych z wymianą sieci wodociągowej.

Ogródki restauracyjne zajmują część jezdni od lipca 2020 roku. Miasto udostępniło ją restauratorom, którzy borykali się ze sporymi trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
