Katolicy rozpoczynają Adwent

W niedzielę w Kościele Katolickim rozpoczyna się Adwent, czyli czas bezpośredniego oczekiwania na narodziny Chrystusa. Obejmuje cztery kolejne niedziele do Bożego Narodzenia.

Pierwsza część Adwentu trwa do 16 grudnia i ma nas przygotować na powtórne przyjęcie Pana Jezusa - tłumaczy ks. Robert Mrozowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinach. - Jest to czas, w którym mamy na nowo odczytać to przyjście, które jest przed nami. Dopiero ta druga część mówi nam o przypomnieniu tego wydarzenia, kiedy Jezus przyszedł do nas po raz pierwszy.



Może Adwent to dobra okazja, żeby zobaczyć, co jest ważne, a co warto odpuścić - dodaje ks. Mrozowski. - Do czego tak naprawdę ten Adwent, czy te święta Bożego Narodzenia mają mnie prowadzić? Czy do jeszcze większej gonitwy, której przecież w ciągu roku jest tak wiele? Czy raczej będzie nas uczył wybierać to, co właściwe, to co słuszne, a odpuszczać to, co do tej pory wydawało nam się niezbędne.



Początki Adwentu sięgają IV wieku.



U katolików rzymskich codziennie w Adwencie odbywają się msze św. roratnie. Chociaż to okres, w którym nie obowiązuje powstrzymywanie się od zabaw, to Kościół zachęca do lekkiego wyhamowania.



